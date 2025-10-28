Acasă » Știri » Sport » Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!

Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!

De: Redacția CANCAN 28/10/2025 | 12:04
Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la EXCLUSIV RAPID, în direct pe YouTube - ProSport, de la 18:00!

Vorbim cu fostul președinte al Rapidului, Grigore Sichitiu și îi ascultăm pe Manea, Gâlcă și Papeau după Rapid – Slobozia 4-1. Urmează o partidă cu Dumbrăvița în Cupa României, joi, pe Giulești și un supermeci, duminică, la Craiova, iar echipa lui Costel Gâlcă arată din ce în ce mai bine. Aflați și la cine ajunge șapca „Aici e Giulești”, semnată de Elvir Koljic și Cristi Manea.

Comentăm împreună de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID, în direct pe canalul de YouTube – ProSport. Vă așteptăm alături de noi!

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă
Sport
Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România
Sport
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia...
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să ...
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game ...
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: ...
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Vezi toate știrile
×