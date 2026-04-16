Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 17:02
Ce s-a întâmplat cu avocatul îndrăgostit

Un caz neobișnuit a atras atenția în Baroul Vaslui, unde avocatul Rareș Apetrei a ajuns în instanță după o poveste personală care a degenerat într-un conflict financiar. Totul a început în urmă cu aproximativ un an, când acesta s-a îndrăgostit de o tânără din Negrești. Relația l-a determinat să își părăsească soția și copilul pentru a începe o nouă viață alături de partenera sa.

La început, povestea a fost marcată de gesturi spectaculoase și cheltuieli considerabile. Avocatul ar fi investit sume importante pentru a-și impresiona iubita, inclusiv printr-o vacanță în străinătate și achiziționarea unui autoturism. Pentru aceste cheltuieli, el a contractat credite bancare și a recurs chiar la amanetarea unor bijuterii, acumulând datorii semnificative. Relația s-a deteriorat însă rapid, iar despărțirea a adus cu sine și un conflict legat de bani.

După încheierea relației, Rareș Apetrei a decis să își recupereze cheltuielile pe cale legală. Acesta a deschis un proces în care solicită peste 117.000 de lei, sumă ce include valoarea creditului pentru mașină, avansul plătit și contravaloarea aurului amanetat. Demersul său se bazează pe principiul juridic al „îmbogățirii fără justă cauză”, susținând că patrimoniul său a fost diminuat în beneficiul fostei partenere. Potrivit afirmațiilor sale, între cei doi ar fi existat o înțelegere verbală prin care femeia urma să restituie banii, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

Situația este complicată și de trecutul controversat al avocatului. Acesta a fost condamnat anterior pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis, iar unele incidente ar fi avut loc chiar în contextul deplasărilor către iubita sa. De asemenea, au existat și episoade tensionate în familie, care au necesitat intervenția autorităților.

Cazul ridică semne de întrebare atât asupra deciziilor personale, cât și asupra limitelor dintre viața privată și cea profesională. O relație începută sub impulsul pasiunii s-a transformat într-o dispută juridică complexă, în care instanța va trebui să decidă dacă sumele investite pot fi recuperate sau dacă acestea rămân consecința unor alegeri personale riscante.

CITEȘTE ȘI: Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul

Șefii de la Antenă au fost atenți, după accidentarea lui Nicu Grigore la Survivor. Bella Santiago: „Au suportat toate cheltuielile”

Iți recomandăm
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026
Știri
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe…
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” pe care nu l-am comandat”
Știri
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir”…
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România....
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se...
