Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei

Un caz neobișnuit a atras atenția în Baroul Vaslui, unde avocatul Rareș Apetrei a ajuns în instanță după o poveste personală care a degenerat într-un conflict financiar. Totul a început în urmă cu aproximativ un an, când acesta s-a îndrăgostit de o tânără din Negrești. Relația l-a determinat să își părăsească soția și copilul pentru a începe o nouă viață alături de partenera sa.

La început, povestea a fost marcată de gesturi spectaculoase și cheltuieli considerabile. Avocatul ar fi investit sume importante pentru a-și impresiona iubita, inclusiv printr-o vacanță în străinătate și achiziționarea unui autoturism. Pentru aceste cheltuieli, el a contractat credite bancare și a recurs chiar la amanetarea unor bijuterii, acumulând datorii semnificative. Relația s-a deteriorat însă rapid, iar despărțirea a adus cu sine și un conflict legat de bani.

Avocatul a dat-o în judecată pe iubită

După încheierea relației, Rareș Apetrei a decis să își recupereze cheltuielile pe cale legală. Acesta a deschis un proces în care solicită peste 117.000 de lei, sumă ce include valoarea creditului pentru mașină, avansul plătit și contravaloarea aurului amanetat. Demersul său se bazează pe principiul juridic al „îmbogățirii fără justă cauză”, susținând că patrimoniul său a fost diminuat în beneficiul fostei partenere. Potrivit afirmațiilor sale, între cei doi ar fi existat o înțelegere verbală prin care femeia urma să restituie banii, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

Situația este complicată și de trecutul controversat al avocatului. Acesta a fost condamnat anterior pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis, iar unele incidente ar fi avut loc chiar în contextul deplasărilor către iubita sa. De asemenea, au existat și episoade tensionate în familie, care au necesitat intervenția autorităților.

Cazul ridică semne de întrebare atât asupra deciziilor personale, cât și asupra limitelor dintre viața privată și cea profesională. O relație începută sub impulsul pasiunii s-a transformat într-o dispută juridică complexă, în care instanța va trebui să decidă dacă sumele investite pot fi recuperate sau dacă acestea rămân consecința unor alegeri personale riscante.

