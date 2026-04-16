Acasă » Știri » Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 15:28
Băiețelul lui Kamara Ghedi și al Oana Hănțoiu a trecut recent printr-o nouă intervenție chirurgicală în Polonia, urmată de o perioadă intensă de recuperare. După zile dificile de terapie și efort susținut, micuțul a reușit să facă primii săi pași, un moment plin de emoție pentru întreaga familie. Alături i-a fost tatăl său, care l-a încurajat constant și i-a oferit sprijinul necesar pentru a merge mai departe.

Leon, în vârstă de 11 ani, a fost diagnosticat la scurt timp după naștere cu tetrapareză spastică, o afecțiune neurologică severă care afectează mobilitatea și controlul mușchilor. De-a lungul anilor, copilul a trecut prin numeroase terapii și intervenții medicale, fiecare reprezentând o etapă importantă în lupta pentru o viață cât mai independentă. Părinții săi au fost mereu implicați în procesul de recuperare, susținându-l necondiționat.

Leon a făcut primii pași după operație

Cea mai recentă operație, realizată în Polonia, a vizat zona genunchilor și a avut ca scop îmbunătățirea posturii și a capacității de a sta în picioare. După intervenție, Leon a început un program riguros de recuperare, care a inclus antrenamente zilnice solicitante. Deși procesul nu a fost deloc ușor, implicând durere și momente dificile, rezultatele au început să apară într-un timp relativ scurt.

Primii pași făcuți de Leon reprezintă nu doar un progres medical, ci și o victorie emoțională. Sprijinul tatălui său a fost esențial, acesta fiind prezent la fiecare exercițiu, motivându-l să nu renunțe.

Chiar dacă drumul recuperării nu s-a încheiat și ar putea urma și alte intervenții, evoluția de până acum oferă speranță și încredere în viitor.

„Primii pași ai lui Leon după operația din Polonia. Antrenamentele nu sunt ușoare, vin cu lacrimi și durere, dar și cu multă voința. După șapte zile de muncă intensă, câte patru ore pe zi, Leon pășește mai ferm și cu încredere. Drumul e lung pentru marele campion, dar cu credință în Bunul Dumnezeu vom duce misiunea mai departe, până la independența totală de mișcare a lui Leon. Mulțumim mult tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare pentru a îndeplini această misiune. Fiecare pas al lui Leon e și al vostru”, a scris Kamara Ghedi.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea ...
Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea de găină”
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan ...
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan Kovacs: „Ce să vezi la el? E și urât, și sărac”
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul ...
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum
Vezi toate știrile