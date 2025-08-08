Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu femeia de serviciu și i-a lăsat o avere de 43 de milioane de lire!

Milionarul de origine britanică Roger Mason, tată a nu mai puțin de 19 copii, a declanșat un scandal uriaș în propria familie după o decizie șocantă! După o viață întreagă în care și-a construit un imperiu financiar, acesta s-a îndrăgostit de femeia de serviciu angajată în reședința sa și i-a lăsat întreaga avere, estimată la zeci de milioane de lire, gest care a aprins un război aprig între moștenitori! Detalii, în rândurile de mai jos.

În decembrie 2017, un vecin de-al lui Roger Mason a chemat poliția pentru că era deranjat de lucrările de construcție care aveau loc pe ferma învecinată din zona Cheshire a Angliei. Când poliția a ajuns la fața locului, un câine uriaș a sărit pe un polițist, l-a trântit la pământ și și-a înfipt colții în piciorul lui.

La tribunal, polițiștii au aflat că proprietarul câinelui, celebru sub porecla de “regele talciocurilor”, era chiar tatăl vecinului reclamant, și că totul era parte dintr-un conflict în familie care dura de ani de zile.

Când “regele talciocurilor”, în vârstă de 81 de ani, a murit șase luni mai târziu, și-a lăsat întreaga avere celei de-a doua soții, cu 20 de ani mai tânără.

În acel moment, conflictul peste moștenire a explodat complet, atât în tribunale cât și în presă.

Cei 19 copii se bat pe moștenirea de zeci de milioane din vânzarea de vechituri

Motivul certurilor între cei 19 copiii ai săi – 13 proveniți din două căsătorii iar alți șase din flori – averea “regelui”.

Se pare că „regele” – pe numele real Richard Scott – strânsese o grămadă de bani din organizarea de talciocuri pe terenul fermei sale. Talciocurile erau așa de populare încât un post de televiziune chiar a inventat o emisiune în jurul lui Richard și al târgurilor sale de vechituri – “Car Boot Challenge”.

Cu totul, averea regelui este estimată la aproximativ 43 de milioane de lire.

Șapte ani mai târziu, bătălia din tribunale încă merge înainte și nu dă nici un semn că se va încheia prea curând.

Pe de o parte, unul dintre cei șase copii din prima căsătorie susține că a fost dezmoștenit pe nedrept, după ce și-a sacrificat viața lucrând de mic la fermă, care i se promisese că urma să fie a lui.

El cere ca averea să fie împărțită conform unui testament mai vechi. El susține că tatăl său avea demență când s-a căsătorit a doua oară, cu femeia de servici, și a rescris testamentul inițial.

De cealaltă parte, a doua soție susține că fiul este doar nemulțumit că tatăl său a făcut alți șapte copii cu ea și apoi a luat-o de nevastă doar cu puțin înainte de a muri. În mod bizar, ea este susținută nu doar de o parte dintre copiii săi, ci și de două din fiicele lui Richard din prima căsătorie.

Richard a mai a avut alți șase copii – trei băieți și trei fete – din relații extraconjugale, dar a ales să nu aibă legături cu ei.

Problemele „regelui” cu legea și cu membrii propriei familii

La tribunal, “regele” a fost descris ca un om dificil – “coleric, manipulator și imprevizibil”, gata să facă orice pentru bani. Fiul său a spus că era “corupt până în măduva oaselor.”

În 1974, el angajase doi indivizi care să dea foc unei ferme pe care o cumpărase ieftin și nu putea să o vândă. El spera să încaseze banii din asigurare, mult peste prețul de achiziție. Totul, în timp ce el se afla în vacanță în străinătate.

Dar “regele” a fost prins și condamnat la cinci ani de închisoare.

Nimeni nu știa ce consecințe groaznice va avea ideea „regelui”.

Prima soție a murit într-un tragic accident: pe când se întorcea după ce își vizitase soțul la închisoare, mașina ei s-a răsturnat pe autostrada și femeia și-a pierdut viața, la doar 35 de ani.

Succesul imens al afacerii cu talciocuri

Moartea femeii nu l-a oprit pe “rege” din a încerca să facă bani din orice.

În 1996, a lansat afacerea cu talciocuri, găzduite pe terenul fermei.

Și pentru că legea îi impunea o limită la numărul de tarabe pe care le putea organiza pe o singură proprietate, a închiriat bucăți din teren unora dintre copii. Mai multe proprietăți, mai multe tarabe, mai mulți bani.

Talciocurile au fost un succes uriaș și au atras atenția producătorilor de la TV, care l-au întrebat pe Richard dacă ar putea folosi terenul său pentru a filma popularul lor serial “Car Boot Challenge”.Oricât de dificil și dominant ar fi fost, Richard a fost, fără îndoială, un om de afaceri inteligent – el a acumulat vaste suprafețe de pământ în Cheshire și mai multe proprietăți.

Demență, sau doar foamea de bani a urmașilor?

Se pare că spre finalul vieții “regele” o luase razna complet.

La un moment dat, el ar fi fugărit cu mașina niște copii prin talcioc și ar fî încercat să spargă ușa de la dormitorul soției cu un ciocan.

Sau cel puțin așa susține fiul care încearcă astfel să anuleze testamentul care nu îi lasă nimic.

Rămâne de văzut cum se va încheia această saga: ambele părți și-au prezentat cazul în fața judecătorilor, și un verdict este așteptat mai târziu în cursul acestui an.

Oricare ar fi el, pare puțin probabil ca conflictul care a dominat această familie să înceteze prea curând, scrie DAILY MAIL.

