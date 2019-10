Răzvan Botezatu, dezvăluiri incredibile despre viața din Germania: ”M-am angajat și am avut un șoc”

Răzvan Botezatu nu s-a uitat în urmă și a plecat definitiv din România. Fostul prezentator TV a început o viață nouă în Germania și după cum spune chiar el îi merge foarte bine.

Răzvan Botezatu s-a reprofilat. Chiar dacă în continuare nu a renunțat la pasiunea lui, televiziunea, fostul prezentator TV și-a dat seama că își dorește să lucreze în domeniul hotelier, mai ales că îi place stilul de muncă de acolo.

”Nepoata mea este la o facultate de profil, în Amsterdam, și stând de vorbă cu ea, mi-am dat seama că mi-ar plăcea să lucrez în domeniul hotelier. Așa că am început să caut în domeniu și, culmea, am găsit destul de repede, la un hotel de 5 stele din Berlin. Nu pot să spun salariul, este confidențial, dar pot să spun că e uriaș față de cât câștigam în România, chiar și proporțional. În orice caz, îmi place enorm. Ce pot să spun? M-am angajat și am avut un șoc când am văzut ce s eîntâmplă de fapt în industria hotelieră. Și când spun șoc, mă refer la ceva plăcut, nu neplăcut”, a dezvăluit Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro

Mai mult decât atât, Răzvan a fost angajat într-o funcție importantă la noul loc de muncă.

”Este obositor, nu zic nu, este stresant, dar, în același timp, este foarte tare. E adevărat, am responabilități pe cap, ca manager, a trebuit să învăț niște programe de contabilitate, să pricep sistemul lor de lucru, dar acum mă descurc bine. O să mă duc, doar pentru că vreau eu să fiu impecabil, la un curs de gramatica germană, vreau să vorbesc perfect, pentru a nu mi se reproșa, cumva, ceva, la muncă, mai ales că am destul de mult de vorbit și cu clienți, și cu alți angajați”, a mai spus Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, recunoaște Răzvan Botezatu, munca îi ocupă tot timpul. ”Nu am iubit, nu am timp de așa ceva, dar mai filmez pentru RTL, când mă solicită. E adevărat, dacă stau să mă gândesc, am fost cu un tip, dar doar până am aflat că era star porno… Și i-am zis ”pas” imediat cum am aflat”, a mai declarat Răzvan.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual

Răzvan Botezatu și-a luat inima-n dinți și a recunoscut că este gay. Odată cu asumarea publică a acestui lucru, Răzvan Botezatu a decis să și lupte pentru ca oamenii care au alte înclinații sexuale față de majoritate să fie acceptați în societate, așa cum ar fi și normal.

De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit și despre momentul în care i-a spus adevărul mamei sale despre orientarea lui sexuală. „Mi-am facut curaj si i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj sa le spun insa am purtat mereu acea masca si nu am putut fi fericit pe deplin pana cand nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a mărturisit Răzvan Botezatu.