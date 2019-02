Răzvan Ciobanu a postat o poză cu el dezbrăcat pe Instagram. Când și-a dat seama că e prea de tot, designerul a șters-o! Dar noi am salvat-o

Răzvan Ciobanu și-a lăsat apropiații și fanii mască, după ce a postat o poză cu el dezbrăcat pe Instagram. Imaginea a fost făcută în cadrul unei ședințe foto incendiare, de care creatorul de modă este tare mândru, după cum chiar el a mărturisit. Totuși, la scurt timp după ce a făcut publică fotografia, a șters-o, însă, noi, jurnaliștii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, am salvat-o. Aceasta nu e pentru prima dată când extravagantul designer șochează. În urmă cu câteva luni bune, el a urcat pe Internet o imagine în care apare în timp ce mănâncă deasupra unui bărbat gol pușcă.

Citește și: Răzvan Ciobanu, în stare de șoc după ce a fost jefuit: “Paguba e de mii de euro. Sunt oameni care mă amenință, am trei pe listă”

Răzvan Ciobanu a postat o poză cu el dezbrăcat pe Instagram

Face ce face și atrage mereu atenția asupra lui… și când nu se întâmplă asta datorită creațiilor sale, Răzvan Ciobanu bifează câte o altfel de reușită, care, uneori, nu este pe placul unora dintre oameni. Așa se face că, de curând, el a urcat pe pagina sa oficială de Instagram o poză în care apare aproape dezbrăcat… și i se vede “comoara” dintre picioare. Cu o cămașă albă deschisă la nasturi, cravată neagră în jurul gâtului, șosete lungi, ochelari și o privire pătrunzătoare – așa a pozat controversatul designer pentru unul dintre prietenii săi care este fotograf.

Imaginea a fost însoțită de un mesaj, în care Răzvan Ciobanu i-a spus public amicului său că nu are nicio problemă cu nuditatea frontală și că abia așteaptă următoarea ședință foto, mai ales, că este vorba despre expoziția inedită a fotografului. “Alexandru Zainea, ți-am spus că nu am nicio problemă cu «frontal nudity»! Mai ales pentru expoziția ta! Abia aștept să terminăm ce mai avem de făcut! Londra, următoarea destinație pentru #pictorial? #Fotograful meu preferat, sunt #mândru de tine! Sper că și tu de mine! #nuditatea nu e un lucru de care să își fie #rușine. #designer #razvanciobanu #artphotography #ilovemyself”, a scris extravagantul creator de modă pe contul său oficial de Instagram.

După cum puteți observa în cea de-a doua poză din galeria foto, 200 de oameni i-au dat like în nici măcar o oră de la postare. După ce și-a dat seama că imaginea e prea mult pentru publicul din România, Răzvan Ciobanu a șters-o.

Răzvan Ciobanu “și-a tunat” fața

Ieri, Răzvan Ciobanu a mers în cabinetul unui medic estetician preferat de multe vedete de la noi din țară. Acolo, designerului i-au fost făcute injectări cu acid hialuronic în mai multe zone de pe față. În timpul procedurii, creatorul de modă a făcut un live pe Instagram, unde fanii săi au putut să-l întrebe diferite lucruri.

Citește și: Răzvan Ciobanu, mesaj către fostul iubit: ”Știam că limita toleranței mele este până la cer!”

Răzvan Ciobanu, adevărul despre cum a slăbit 87 de kilograme

În vârstă de 43de ani, designerul a topit 87 de kilograme în 2016, după ce a urmat cu strictețe o dietă proteică. În cadrul interviului de la Antena 1, el a negat că și-a tăiat stomacul ca să slăbească.

Citește și: Răzvan Ciobanu, mărturisiri sincere despre relația cu părinții, după ce a pozat ca-n revistele pentru adulți. A vorbit și despre moarte

“Mai fac și design interior. Am descoperit că poți să recondiționezi canapelele și fotolile cu diferite materiale. (…). Niciodată nu am făcut operația aia (n.r.: operație de micșorare a stomacului.). Am ținut o dietă proteică. (…). Aveam 165 de kilograme și acum am 78. Da, se poate slăbi cu dietă și cu multă răbdare. (…). Dacă nu ai motivația din spate – nu știu să îți spun care era motivația; îmi doream să arăt bine și să port hainele pe care mi le doream”, a declarat Răzvan Ciobanu în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Vara trecută, controversatul creator de modă a pus punct relației pe care o avea cu partenerul său de viață, iar despărțirea și-a pus amprenta atât pe trupul său, cât și în sufletul lui.