Răzvan Ciobanu, surprins în timp ce mănâncă deasupra unui bărbat gol pușcă. Imaginea a ajuns pe Internet

O poză în care Răzvan Ciobanu mănâncă deasupra unui bărbat care e în costumul lui Adam și e întins pe spate “a scăpat” pe o rețea de socializare. Internauții s-au împărțit în două tabere și în timp ce unii l-au criticat pe cunoscutul designer, alții l-au lăudat pentru gestul făcut. Imaginea care a stârnit controverse în lumea virtuală a fost însoțită de un mesaj scris chiar de creatorul de modă.

Citește și: Răzvan Ciobanu o face cu ou și cu oțet pe Marina Almășan, după ce prezentatoarea l-a atacat dur: “«Ouă» sigur nu ai! Tanti, fă urgent ceva cu machiajul, părul și hainele pe care le porți”

Răzvan Ciobanu, fotografiat în timp ce mănâncă deasupra unui bărbat golpușcă

În vârstă de 42 de ani, Răzvan Ciobanu a acceptat să facă parte dintr-un proiect tare îndrăzneț. Recent, el a realizat o ședință foto și a primit deschis provocarea de a poza lângă un bărbat gol-goluț. Azi-noapte, trecut bine de miezul nopții, creatorul de modă a urcat pe o rețea de socializare o fotografie realizată în timpul pictorialului incendiar.

“No, no… this not me! Midnight hungry! (n.r.: Nu, nu… Acesta nu sunt eu! Înfometat în miez de noapte) @zaineaalexandru m-a amenintat cu bataia pentru a sta la poza asta! Lasand gluma la o parte, fotografia este deja in tipar… asa ca mai bine «sa scape» de la mine. Decat «sa scape» de la ei #😇 #newproject #comingsoon #photography #photograph #photographer #alexandruzainea #artdirection #razvanciobanu #balckandwhite #artphotography #midnighthot” este mesajul scris de designer pe contul său de Instagram.

Cei mai mulți dintre urmăritorii săi i-au apreciat poza pe care a făcut-o publică și au mărturisit că sunt nerăbdători să afle mai multe despre noul proiect din care face parte.

“… e ceva în gen Salvador Dali!!! Îmi amintesc de vizita în Figueres… muzeul…”, “Și? Ai păpat tot?”, “Nu e trist, nici dezgustator.. mie mi-a facut dimineata frumoasa! Have a nice day @razvan.ciobanu ! 🖤”, “Poza asta e prea mult pentru lumea proasta din Romania cu conceptii inca ceausiste!”, “Artistic 🙂 Tu ești tu și ești un om frumos” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.

Citește și: Câți bani plăteau vedetele pentru cocaină și cannabis. Răzvan Ciobanu, Oreste, Marian Ionescu și Raluca Bădulescu, audiați