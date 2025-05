Reacția VIRALĂ a lui Aurel Simion, tăticul livrator de la Tazz, după ce a primit un scuter de la Pescobar. Ce i-a mai oferit patronul Tavernei Racilor

Pescobar s-a ținut de cuvânt! Patronul de la Taverna Racilor i-a oferit un scuter nou tăticului livrator care a emoționat o țară întreagă. În urmă cu doar câteva zile, afaceristul l-a chemat pe Aurel pentru a-și alege modelul și culoarea, iar acum a sosit și comanda. Bărbatul a fost extrem de fericit și nu a știut cum să îi mulțumească milionarului, mai ales că i-a oferit și o sumă de bani.

Recent, un șofer a surprins o scenă emoționantă pe Podul Băneasa din Capitală și a făcut filmarea publică. Este vorba despre un videoclip cu un bărbat care livra mâncare cu bicicleta, iar pe scaunul special din spate se afla fiul său. În ciuda zgomotului creat de mașini, micuțul dormea liniștit. Imaginile au ajuns rapid virale și au înduioșat o țară întreagă, inclusiv pe Pescobar. Patronul de la Taverna Racilor nu a stat prea mult pe gânduri și l-a căutat pe bărbat pentru a-i oferi un ajutor.

Cum a reacționat Aurel, tăticul livrator, când a primit scuterul

Aurel are o poveste de viață impresionantă. A plecat de acasă la 14 ani și a venit la București, unde a luat totul de la zero. Destinul i-a scos-o în cale pe soția sa, alături de care a format o familie. Viața lor nu a fost deloc ușoară. Cei doi au mărturisit că, la începutul relației, dormeau în parc, sub cerul liber.

Totuși, nu au renunțat niciodată unul la celălalt pentru că dragostea lor a fost mai puternică decât orice obstacol. Acum, au și un băiețel împreună. Uneori, Aurel îl ia pe copil cu el la livrări, așa cum a fost surprins de către un șofer.

Imaginea cu micuțul pe bicicletă l-a înduioșat pe Pescobar, care a vrut să facă o faptă bună. L-a găsit pe livrator și i-a promis un scuter, singurul lucru pe care bărbatul și l-a dorit. În urmă cu o zi, comanda a venit, iar Aurel a fost extrem de fericit (Vezi imaginile în secțiunea video).

„Mi se pare uimitor, excelent. Vă mulțumesc din suflet pentru acest cadou. Merg regulamentar, viteză 22 de kilometri la oră, acceptabil. Acum sunt și eu parte din familia dumneavoastră”, a spus tăticul livrator.

Livratorul a fost foarte emoționat de gestul afaceristului și abia și-a găsit cuvintele. De asemenea, Paul Nicolau i-a oferit lui Aurel și 1.000 de lei pentru actele necesare de înmatriculare a motocicletei.

„Am promis, am făcut! Fapte nu vorbe! România e cea mai tare”, a scris Pescobar în dreptul filmării cu Aurel.

