Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. Ce i-a spus

Cel mai frumos moment din cadrul nunții este rostirea jurămintelor, însă un mire din Marea Britanie a făcut o greșeală capitală.

Andrew și Rebecca Fildes și-au unit destinele în urmă cu doi ani, însă la momentul rostirii jurămintelor, s-a întâmplat un lucru stânjenitor.

Mirele a uitat pe cine avea în față și a rostit din greșeală numele fostei iubite. Reacția miresei a fost pe măsură.

Rebecca a început să râdă copios și nu s-a supărat pe stângăcia mirelui.

„Eu sunt mai deschisă și sociabilă. Greșeala este evidentă, dar nu este ceva pe care să nu pot să trec. Andrew a fost emoționat de greutatea momentului. Mai bine să râdem împreună decât să ne certăm din motive hilare. Numele fostei sale iubite este Sarah, dar în același timp, acesta este și al doilea meu nume”, a declarat mireasa, potrivit New York Post.

Întrebat de ce a spus numele fostei iubite, mirele a venit cu o explicație pertinentă.

„Nu este ușor când faci ceva pentru prima oară. Emoțiile momentului m-au cuprins și am încurcat numele. Nu m-am gândit o clipă la fosta mea, însă toate cele trei nume pe care le are soția mea, Rebecca Sarah Joan îmi alergau prin minte în acel moment”, susține Andrew.

Internetul nu l-a iertat pe Andrew

Utilizatorii au rămas înmărmuriți când au văzut că Andrew a spus Sarah în loc de Rebecca. Criticile au curs la adresa mirelui stângaci.

„Groaznic moment! Aș fi fost tare supărată să pățesc așa ceva la nunta mea”. „Felicitări! Acum are un motiv bun de divorț”. „Nu este întâmplător că i-a rostit numele fostei. Probabil și-ar fi dorit să fie ea acolo”.

Alții l-au apărat pe mire.

„Se vede că e îndrăgostit de ea. A încurcat numele doar din cauza emoțiilor”.

Chiar dacă majoritatea l-au criticat pe Andrew și consideră că a ruinat un moment special, cei doi încă sunt împreună și se bucură unul de altul.

