Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 11:37
Postul de televiziune Realitatea TV a fost sancționat din nou. Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis miercuri, 28 mai, sancționarea Realitatea Plus, cu obligarea postului de televiziune de a difuza – în ziua de joi, 4 iunie 2026 – timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare. Ce a atras sancțiunea?

Conform unui comunicat transmis de CNA, în ședința de miercuri s-a constatat încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 6 – 31 ianuarie şi prezentate în 34 din cele 38 de rapoarte analizate.

Conform prevederilor legale invocate, „în programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

În urma noii sancțiuni primite de Realitatea TV, Anca Alexandrescu a reacționat, arătându-se deranjată de acțiunea instituției.

„CNA a decis din nou întreruperea emisiei Realitatea Plus pentru trei ore, săptămâna viitoare! Sunt deranjați domnii Toma și Jucan că eu sunt «consiliera» AUR, iar postul promovează suveraniștii! Sigur, celelalte posturi care îi fac laudatio lui Bolojan și lui Nicușor sunt în regulă! Le mulțumesc celor doi membri CNA corecți care au sesizat linșajul oamenilor PNL și USR la adresa Realitatea Plus! Nu ne oprim!”, a scris Anca Alexandrescu, pe Facebook.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru două materiale audiovizuale postate pe TikTok, contul Griffin Patriotul, care încalcă dispozițiile art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora”.

 

