Rebela industriei muzicale românești a lansat o nouă piesă! Asculta aici hitul Anei Baniciu!

Rebela , Ana Baniciu, a hotărât să își spună povestea așa cum știe ea mai bine, prin muzică. Artistă a lansat piesă "Tu, inimă", și-a dăruit experiențele și emoțiile ascultătorilor săi.

“Am așteptat un an o piesă bună, o piesă în care să mă regăsesc 100% și așa a ieșit #TuInima. Pentru asta vreau să îi mulțumesc lui Andi Bănică Pentru că înțelege ce vreau să transmit și pentru că reușește atât de frumos să pună într-o piesă niște sentimente cam greu de explicat. Îi mulțumesc lui Mahia Beldo pentru inspirație și pentru o producție muzicală așa cum am visat”, ne-a mărturisit Ana Baniciu.

Ana Baniciu a hotărât își deschidă sufletul în față oamenilor care o urmăresc și celor care pun întrebări despre viață ei personală. #TuInima reprezintă o poveste inspirată din trăirile, dezamăgirile și emoțiile Anei. Alături de Andi Bănică, unul dintre compozitorii Quantum Music, artistă a făcut o piesă prin intermediul căreia își deschide sufletul și răspunde multelor întrebări care i-au fost puse de-a lungul timpului.

“Piesa ”Tu, Inimă” este mai mult decât o simplă piesă… este sufletul meu în ea. Este pentru prima data când mă deschid în față tuturor după multe momente în care am preferat să tac și să laș lumea să facă diverse speculații pe temă vieții mele private. Asta este un moment de sinceritate față de toți cei care mă urmăresc și față de cei care își doresc să mă cunoască așa cum sunt. Nu este ușor și mărturisesc că este un pas mare în carieră mea și în viață mea pentru că asta este un proiect cu mine la care lucrez de mult… lucrez de mult la a mă deschide față de toată lumea și a spune cum stă treabă. Clipul este făcut de San cu care mi-am dorit de mult timp să lucrez și iată că acum, la piesă asta s-a întâmplat. Ideea clipului însă este a prietenului meu Alex Ifimov, cel pe care mă bazez de fiecare data în ceea ce privește conceptul și creativitatea. El este umărul meu de sprijin de când am început carieră solo și la clipul asta i-am dăruit toată încrederea mea și l-am lăsat să se ocupe de tot: concept, make-up, hair-style și styling. Am avut o gașcă de prieteni alături de care am filmat fapt ce m-a făcut să mă simț în largul meu în ziua de filmare. Rapha Tudor, alături de care am filmat în Pariu cu Viață acum ceva ani buni și care mi-a devenit treptat cel mai bun prieten, apare în clip. Prietenul meu Răzvan Bănică , actor la teatrul Notară din București a fost și el alături de mine. Echipă Quantum Music fără de care nu povesteam astăzi. Ei mă susțin în tot ceea ce fac și pentru asta îi prețuiesc și le mulțumesc.”, mai spus artista

Ana Baniciu a ajuns în lumina reflectoarelor o data cu serialul fenomen "Pariu Cu Viata". Îndrăgostită iremediabil de muzică și crescută într-o familie de muzicieni, față lui Mircea Baniciu și-a droit de mică să facă o carieră în domeniul artistic. Câștigătoarea emisiunii-concurs "Asia Express", Ana și-a câștigat un fan base puternic ce a susținut-o pe tot parcursul carierei. De-a lungul carierei solo, Ana a mai lansat "Iubire sau Razboi", "Alaturi de iarna" sau "Csf n-ai Csf".