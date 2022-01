„Rechinii” înving cu emoții oltenii și rămân pe loc de play-off!

Farul Constanţa a învins la limită „U” Craiova cu scorul de 3-2 (3-0). Partida s-a disputant la Ovidiu în epilogul rundei 22 a Ligii 1.

Prima repriză a aparținut în totalitate „rechinilor”, care au intrat la cabine cu avantaj de trei goluri pe tabela de marcaj, luat în urma reușitelor semnate de Michael Omoh (min.5,45) și Jefte Betancor (min.34). Al doilea mitan a fost însă al oltenilor care au punctat prin Andrea Compagno (min. 52) şi Samuel Asamoah (min. 89). Echipa lui Nicolo Napoli a cerut vehement un penalty în minutull 79, când Sekou Sidibe a fost agăţat în careu de portarul Marian Aioani, dar arbitrul Ionuţ Coza i-a arătat fotbalistului din Bănie cartonaşul galben pentru simulare. La sfârșitul meciului, Nicolo Napoli a văzut galben pentru proteste.

„A fost un meci bun din partea fotbaliștilor mei. Am avut ocazii și în prima repriză. Îi felicit, repriza a doua a fost excelentă, am recuperat două goluri, dar ăsta e fotbalul. Cred că era mai corect un egal. Acum am terminat meciul, au câștigat ei. Eu am fost chemat, am venit să fac lucrul care îmi place, să fiu antrenor. Încercăm cu toții, cu suporterii, cu băieții, să salvăm clubul de la retrogradare. Cred că avem nevoie de cel puțin un fundaș central și de un atacant. Avem un lot bun, cred eu”, a declarat Nicolo Napoli, antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948.

În urma acestui rezultat, Farul a rămas pe loc de play-off, clasându-se pe locul 6 cu 35 de puncte, în timp ce „U” Craiova 1948 a rămas pe loc de baraj fiind pe 14 cu 19 puncte.