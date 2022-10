„Rechinii” și-au „betonat” primul loc în SuperLigă: „S-a creat o echipă frumoasă!”

Farul Constanţa şi-a consolidat poziţia de lider al SuperLigii, după ce a învins Sepsi OSK la Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), într-un meci din etapa a 13-a.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Louis Munteanu (min. 33), cu un şut din unghi, profitând de poziţionarea greşită a portarului Roland Niczuly.

„Ultimele trei puncte sunt norocoase, restul au fost meritate. Am făcut un fotbal extraordinar. S-a creat o echipă frumoasă. Azi voi reflecta, voi analiza ce s-a întâmplat. Vom încerca să jucăm mai bine decât astăzi cu cel puțin 50 la sută. Știam că jucăm cu o echipă foarte bună, un joc foarte bun, combinativ, mobil. Sunt fericit pentru rezultat, am avut șansă multă, dar jocul nostru a suferit. Colectiv, ei au jucat mult mai bine decât noi. Dacă jucam ca ei, puteam marca mai mult. Cred că la noi doar anumiți jucători au jucat bine. Nu am reușit să facem presiune. Am pregătit să facem presiune în jumătatea lor”, a declarat Gică Hagi.

Farul, care are o singură înfrângere în acest sezon, a obţinut a patra victorie consecutivă. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi are un avans de cinci puncte faţă de a doua clasată, Rapid București. De partea cealaltă, Sepsi OSK, care venea după trei victorii consecutive, a rămas pe locul 5 cu 19 puncte.