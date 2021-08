Reghecampf, la prima victorie în Bănie: „Am câștigat meritat!”

Universitatea Craiova s-a impus la scor de neprezentare, 3-0 (0-0), pe teren propriu, în ultimul meci al rundei a IV-a a Ligii 1.

Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a reuşit o repriză secundă foarte bună, marcând prin Gustavo Vagenin (min. 50), Alexandru George Cîmpanu (min. 57) şi Jovan Markovic (min. 90+2).

Ilfovenii au avut o singură ocazie clară, prin Adam Nemec (min. 26), mingea trimisă de slovac din 5 metri lovind exteriorul barei.

„Prima repriză a fost mai dificilă, dar în repriza a doua schimbările au adus un plus, mai ales pe benzi, am avut mai multă mișcare, mai mult curaj. Am câștigat meritat. Probabil că în anumite faze, dacă eram mai serioși, puteam marca mai multe goluri. Sunt mulțumit, e primul pas, nu am făcut decât ceea ce trebuia să facem. Oamenii care conduc echipa știu foarte bine că atunci când vinzi trebuie să aduci ceva în loc. Nu e ușor să aduci fotbaliști care să aducă un plus de valoare ala ceea ce avem noi. Sunt scumpi, greu de găsit, trebuie să vină la Craiova, să intre în atmosfera echipei, deci sunt foarte multe criterii după care încercăm să aducem un jucător. Vrem să aducem plus valoare la ceea ce avem. O să vedeți pe ce posturi. Lucrăm la aceste lucruri și sigur se va rezolva”, a declarat Reghecampf după meci.

Pentru Universitatea este a doua victorie din acest sezon şi prima cu Laurenţiu Reghecampf pe banca tehnică. Pentru olteni urmează duelul din deplasare cu UTA Arad, în timp ce FC Voluntari va întâlni, în următoarea etapă, Academica Clinceni pe teren propriu.