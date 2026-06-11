Regina Elisabeta a II-a mânca același mic dejun în fiecare zi și a trăit până la 96 de ani. Care este secretul longevității ei

Regina Elisabeta a II-a avea acces la unele dintre cele mai rafinate preparate culinare din lume pe parcursul celor șapte decenii de domnie, însă unul dintre obiceiurile sale zilnice era surprinzător de simplu: micul dejun.

Monarhul care a deținut recordul pentru cea mai lungă domnie din istoria familiei regale britanice și care a murit la vârsta de 96 de ani, în septembrie 2022, își începea de cele mai multe ori ziua cu o masă simplă, dar bogată în nutrienți, asociată frecvent cu longevitatea.

Ce mânca Regina Elisabeta la micul dejun

Potrivit publicației British Heritage, Regina Elisabeta a II-a alegea adesea o porție de cereale Special K alături de fructe proaspete.

Acest mic dejun simplu se regăsea frecvent pe masa suveranei înainte de începerea programului său încărcat de îndatoriri oficiale.

Deși niciun aliment nu poate garanta o viață mai lungă, specialiștii în sănătate subliniază de mult timp beneficiile consumului de fructe în cadrul unei diete echilibrate.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) arată că fructele furnizează vitamine, minerale și fibre esențiale pentru organism și pot contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și anumite tipuri de cancer.

Fructele erau alese în funcție de sezon

Se crede că fructele care însoțeau micul dejun al reginei variau în funcție de sezon și de disponibilitate.

Printre opțiunile preferate s-ar fi numărat fructele de pădure proaspete, bananele și alte fructe bogate în antioxidanți.

Antioxidanții ajută la protejarea celulelor organismului împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi, molecule instabile asociate cu procesul de îmbătrânire și cu apariția unor afecțiuni cronice.

Studii realizate de Harvard T.H. Chan School of Public Health au arătat că persoanele care consumă cantități mai mari de fructe și legume au un risc mai redus de boli cardiovasculare și pot beneficia de o stare de sănătate mai bună pe termen lung.

Beneficiile cerealelor integrale

Pe lângă fructe, cerealele consumate de regină reprezentau și o sursă importantă de fibre.

Potrivit Asociației Dietetice Britanice, fibrele joacă un rol esențial în sănătatea digestivă și contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp, reducând astfel riscul de a mânca excesiv pe parcursul zilei.

Special K este îmbogățit cu diverse vitamine și minerale, inclusiv fier și vitamine din complexul B.

Producătorul cerealelor susține că o porție oferă nutrienți care contribuie la metabolismul energetic normal, ajutând organismul să transforme alimentele în energie.

Regina prefera mesele simple

Alegerea acestui mic dejun reflecta și stilul de viață cumpătat al reginei.

Fostul bucătar regal, Darren McGrady, a declarat în trecut că Elisabeta a II-a prefera adesea preparatele simple și familiare atunci când lua masa singură, evitând excesele și meniurile extravagante.

Secretul longevității nu stă într-un singur aliment

Specialiștii subliniază că faptul că Regina Elisabeta a II-a a trăit până la 96 de ani a fost influențat de numeroși factori, printre care moștenirea genetică, stilul de viață, accesul la îngrijire medicală și obiceiurile zilnice.

Cu toate acestea, experții sunt de acord că o alimentație echilibrată, bogată în fructe, fibre și nutrienți esențiali, poate juca un rol important în menținerea sănătății pe termen lung.

Pentru cei care își doresc să adopte obiceiuri similare cu cele ale celui mai longeviv monarh britanic, exemplul Reginei Elisabeta a II-a arată că, uneori, cele mai simple mese sunt și cele care rezistă testului timpului.

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