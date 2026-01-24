Deși Lady Diana a fost una dintre cele mai fotografiate și analizate femei ale secolului XX, unele dintre relațiile sale au rămas mult timp necunoscute publicului larg. Printre ele se numără și legătura profundă, dar extrem de discretă, cu creatorul italian Valentino Garavani. O prietenie construită din admirație, eleganță și încredere, readusă în atenție abia în ultimii ani, inclusiv în paginile Vanity Fair.

Relația prințesei Diana cu moda a fost mereu una specială. A fost apropiată de creatori precum Gianni Versace, Catherine Walker sau Jacques Azagury, figuri care au contribuit decisiv la transformarea sa într-o adevărată icoană de stil. Mai puțin cunoscută a fost însă prietenia sa cu Valentino Garavani, un designer cunoscut pentru discreția absolută în privința vieții personale și a cercului său intim.

Deși se știa că Valentino a participat la funeraliile prințesei în 1997, adevărata dimensiune a relației lor a ieșit la lumină abia în septembrie 2020. Atunci, Giancarlo Giammetti, partenerul de viață și de afaceri al creatorului, a publicat imagini de arhivă surprinse pe yachtul lor. În fotografii, Lady Diana apare relaxată, zâmbitoare, purtând conversații animate cu Valentino și Giancarlo, alături de prieteni apropiați precum Kyril al Bulgariei și Rosario Nadal.

Yachtul lui Valentino, un refugiu departe de presiunea regală

Imaginile datează din septembrie 1990, o perioadă delicată din viața Dianei. Căsnicia sa cu prințul Charles era deja profund deteriorată, deși aparențele erau menținute în spațiul public. Vacanța pe yachtul lui Valentino, cunoscut drept un loc de întâlnire pentru elitele culturale și mondene ale lumii, a reprezentat probabil pentru Diana o rară pauză de liniște. Pe acel ponton au pășit, de-a lungul anilor, figuri precum Jacqueline Onassis, Gwyneth Paltrow sau Anne Hathaway, însă prezența prințesei britanice a rămas mult timp un secret bine păzit.

De-a lungul vieții sale, Diana a purtat mai multe creații semnate Valentino, chiar dacă acestea nu sunt cele mai cunoscute din garderoba sa. Una dintre cele mai memorabile a fost o rochie-corset din catifea bordo, asociată cu o fustă din dantelă, creată special pentru ea și purtată la Londra, în 1992, la un eveniment la care au participat Paul și Linda McCartney. Rochia, inspirată din colecțiile haute couture ale perioadei, a fost purtată o singură dată, accentuând caracterul intim și personal al alegerilor sale.

Roșul Valentino și ultimele apariții iconice

În același an, Diana a apărut într-o creație Valentino în celebrul roșu al casei, în timpul unei vizite oficiale la Hong Kong. Mai târziu, în 1997, deja divorțată, a pozat pentru Vogue UK într-o ședință foto devenită emblematică, purtând o rochie Valentino cu decolteu amplu, fotografiată de Patrick Demarchelier. A fost, simbolic, una dintre cele mai puternice imagini ale unei femei care își regăsise vocea și libertatea.

Valentino Garavani, fidel discreției sale, a fost prezent la funeraliile prințesei Diana în 1997, un gest care a confirmat existența unei legături profunde, dar niciodată exploatate mediatic. Povestea lor rămâne una a eleganței tăcute, a respectului reciproc și a unei prietenii care nu a avut nevoie de expunere pentru a fi autentică.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino

Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an