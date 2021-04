Remiză în Bănie între Universitatea și CFR Cluj benefică FCSB!

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 0-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii 1.

Deși terminată fără gol, partida a fost una viu disputată, cu multe faze și ocazii la mabele porți. Oltenii au dominat prima repriză însă Ştefan Baiaram (min. 9) și Dan Nistor (min.18) și Alexandru Tudorie (min. 33) au trimis în bară. De partea cealaltă CFR și-a trecut în cont o bară prin Omrani (min.23). Repriza secundă a fost mai echilibrată, cele două formații securizând rezultatul conemnat la pauză.

„Eu am văzut un meci slab făcut de ambele echipe. Poate că au fost ocazii de gol, dar eu aștept mult mai mult de la echipa mea. Am făcut multe greșeli, mai ales în repriza secundă. Am avut posesia în prima repriză, dar CFR a arătat că este echipă experimentată, a avut 5-6 jucători care ne-au blocat. În aceste situații, noi trebuie să avem o circulație mult mai bună, să ne mișcăm repede și să găsim spații. Apoi să verticalizăm, dar noi am încercat să intrăm în careu și puteam fi surprinși pe contraatac. CFR știe să speculeze, asta e treaba lor. Dar noi trebuie să credem mai mult în noi, asta le-am zis jucătorilor. Nu sunt supărat neapărat pe evoluția din teren, aștept ca ei să încerce mai mult, chiar dacă pierdem meciul, eu știu că ei pot mai mult. Trebuie să lucrez la mentalitate, dar o luăm pas cu pas, nu pot schimba totul peste noapte. Eu nu sunt mulțumit nici de rezultat, nici de joc. Eu cred că putem fi mai buni în play-off”, a declarat Marinos Ouzounidis, la finalul meciului cu CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a terminat pe locul 2 cu 64 de puncte în urma FCSB care a câștigat sezonul regular cu 65 de puncte, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova cu 58 de puncte.