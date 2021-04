Remiză spectaculoasă în turul primei semifinale din Champions League: „Rezultatul este echitabil!”

Real Madrid a terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) duelul cu Chelsea în manșa tur a semifinalelor Champions League.

Londonezii au deschis scorul pe „Alfredo di Stefano” prin Christian Pulisic (min.14), acesta punctând după ce l-a driblat și pe Curtois. Real nu a acuzat șocul și a dat replica imediat prin Benzema, șutul atacantului nimerind bara (min.23). Francezul nu a mai greșit ținta șase minute mai târziu reluând din voleu în plasă pentru 1-1, reușita sa satabilind și scorul final al confruntării, calificarea urmând a se juca săptămâna viitoare la Londra.

Thomas Tuchel, antrenorul principal al londonezilor, s-a arătat dezamăgit de rezultat afirmând că în opinia sa, după aspectul jocului, echipa pe care o pregătește merita victoria.

„Cred că meritam să câștigăm prima repriză. Am jucat bine, am avut ocazii mari. În a doua repriză s-a văzut că am fost obosiți, am avut două meciuri în deplasare, cu două zile între ele. Suferim după ultimele săptămâni. Cred că trebuia să avem încă o zi, ca să fim recuperați. A doua repriză a fost un joc egal, fără șanse. Nu pot să fiu furios, poate dezamăgit. Puteam să avem un start fantastic, să conducem cu 2-0 sau 3-0. Sunt foarte fericit cu reacția pe care am avut-o, cum am jucat acest meci până la final. Acum avem patru zile între meciuri, vom încerca să câștigăm următorul meci. Ne așteptăm la același lucru, vom pregăti jocul pentru o victorie. Va fi greu, dar trebuie să fim încrezători și pozitivi”, a declarat Thomas Tuchel, la finalul partidei.

De partea cealaltă, Zinedine Zidane, a afirmat că remiza este echitabilă, francezul arătându-se mulțumit de evoluția elevilor săi.

„Rezultatul este echitabil. Suntem mulțumiți cu ce am făcut în acest joc. Acum așteptăm returul, mereu am jucat bine în deplasare. În prima repriză ne-am mișcat mai slab, dar am arătat mult mai bine după pauză. Adevărul este că Chelsea a început în forță, au o viteză incredibilă, dar cred că rezultatul este cel corect. Militao a făcut un meci mare, dar la fel și colegii săi. Mă bucur să văd cât de puternici sunt jucătorii noștri, acum este timpul să ne odihnim”, a afirmat Zidane.

Astăzi de la ora 22:00 este programată manșa tur a celei de-a doua semifinale din Champions League, PSG – Manchester City.