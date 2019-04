Replica MAI pentru un român interesat de drogurile de pe litoral i-a lăsat mască pe toți

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat, marți, pe Facebook, un răspuns la o întrebare primită de la un internaut, legată de pachetele de cocaină care au ajuns pe litoralul românesc.

„Întrebare primită pe Facebook MAI:

– ”Dacă găsesc un pachet din ăla pe plajă, cam cât pot să iau pe el? Are rost să caut vreunul să-mi fac și eu viața frumos la mare? App, de ce naiba le confiscați? Că mie mi-a zis cineva că a încercat și nu are nimic! Am curaj să spun că întreb pentru mine!”, a fost întrebarea internautului, publicată de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, pe Facebook.

Iar răspunsul polițiștilor a venit imediat.

„Răspuns:

1. Dacă găsiți un astfel de pachet și încercați să-l vindeți, veți lua pe el câțiva ani buni de închisoare. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră se încadrează perfect la trafic de droguri, așa că o să vă faceți “viața frumos”, dar mai pe răcoare, așa!

2. Din ultima dumneavoastră întrebare lipsește un cuvânt. Așa că reformulăm noi: ”Nu MAI are nimic”… prin casă, buzunare sau parcare. Știți câți oameni s-au nenorocit pentru că au început să consume droguri? Unii sunt încă în viață… alții…

3. Legat de căutări, vă sfătuim să nu vă apropiați de mare în această perioadă, având acest scop. Mai bine căutați să nu fiți căutat… avem curaj să spunem că ați înțeles perfect mesajul nostru”, se arată în postarea MAI, care a strâns deja peste 4.000 de like-uri și a fost distribuită de sute de ori, în doar câteva ore.

Peste 150 de kilograme de droguri au fost aduse la mal de Marea Neagră, în ultimele zile.