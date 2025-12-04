Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios

Alina Laufer este o adevărată gospodină și gătește des pentru copiii ei. De data aceasta, ne prezintă rețeta ei de gogoși cu lingura, o variantă simplă și gustoasă, perfectă pentru momentele în care își dorește un desert rapid și pufos. Prepararea nu necesită dospire, iar rezultatul este surprinzător de bun, perfect pentru a fi servit în familie.

Dacă nu mai știi ce să gătești și ai nevoie de o idee rapidă și gustoasă, rețeta de mai jos este ideală. Se prepară extrem de simplu, nu necesită ingrediente complicate, iar în doar câteva minute poți avea un preparat delicios, numai bun pentru cei dragi. Perfectă pentru zilele aglomerate, această rețetă îți salvează timpul și te scoate din impas.

Rețeta pentru gogoși delicioase

Se pot prepara gogoși delicioase chiar și fără ca aluatul să fie lăsat la crescut, iar această rețetă este dovada clară. Avem nevoie de aproximativ 150 g de făină, 300 g de iaurt cu 10% grăsime, o linguriță de praf de copt, esență de vanilie, un praf de sare, zahăr vanilinat, ouă și coajă rasă de lămâie. Se amestecă ouăle cu iaurtul și esența de vanilie, apoi se combină ingredientele uscate: făina, praful de copt, zahărul vanilinat și sarea, iar coaja de lămâie aduce aroma finală.

Este important ca aluatul să fie amestecat doar cât este necesar, pentru a păstra textura fragedă a gogoșilor. Pentru a testa temperatura uleiului, se poate folosi o lingură sau o ustensilă de lemn, dacă în jurul ei apar bule, uleiul este gata pentru prăjit.

Gogoșile se iau cu lingura și se pun la prăjit până capătă o culoare aurie pe ambele părți. Dacă nu se întorc singure, le putem ajuta ușor. La final, se scot pe șervețele pentru a elimina excesul de ulei și se pudrează cu zahăr. Rezultatul: un desert pufos, aromat și gata imediat de savurat.

