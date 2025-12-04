Acasă » Știri » Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios

Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios

De: Andreea Stăncescu 04/12/2025 | 14:35
Cum să prepari gogoși delicioase / Sursa foto: Facebook + Pexels

Alina Laufer este o adevărată gospodină și gătește des pentru copiii ei. De data aceasta, ne prezintă rețeta ei de gogoși cu lingura, o variantă simplă și gustoasă, perfectă pentru momentele în care își dorește un desert rapid și pufos. Prepararea nu necesită dospire, iar rezultatul este surprinzător de bun, perfect pentru a fi servit în familie. 

Dacă nu mai știi ce să gătești și ai nevoie de o idee rapidă și gustoasă, rețeta de mai jos este ideală. Se prepară extrem de simplu, nu necesită ingrediente complicate, iar în doar câteva minute poți avea un preparat delicios, numai bun pentru cei dragi. Perfectă pentru zilele aglomerate, această rețetă îți salvează timpul și te scoate din impas.

Sursa foto: Știtile Kanal D

Rețeta pentru gogoși delicioase

Se pot prepara gogoși delicioase chiar și fără ca aluatul să fie lăsat la crescut, iar această rețetă este dovada clară. Avem nevoie de aproximativ 150 g de făină, 300 g de iaurt cu 10% grăsime, o linguriță de praf de copt, esență de vanilie, un praf de sare, zahăr vanilinat, ouă și coajă rasă de lămâie. Se amestecă ouăle cu iaurtul și esența de vanilie, apoi se combină ingredientele uscate: făina, praful de copt, zahărul vanilinat și sarea, iar coaja de lămâie aduce aroma finală.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Este important ca aluatul să fie amestecat doar cât este necesar, pentru a păstra textura fragedă a gogoșilor. Pentru a testa temperatura uleiului, se poate folosi o lingură sau o ustensilă de lemn, dacă în jurul ei apar bule, uleiul este gata pentru prăjit.

Gogoșile se iau cu lingura și se pun la prăjit până capătă o culoare aurie pe ambele părți. Dacă nu se întorc singure, le putem ajuta ușor. La final, se scot pe șervețele pentru a elimina excesul de ulei și se pudrează cu zahăr. Rezultatul: un desert pufos, aromat și gata imediat de savurat.

CITEȘTE ȘI: Cum faci iahnie de fasole de post ca la mănăstire. Este rețeta folosită tot timpul de măicuțe

Iubita lui Florin Ristei, la Chefi la cuțite! Ce verdict au dat jurații de la Antena 1 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Știri
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Știri
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai mari preocupări
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai...
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o ...
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care ...
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii
Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii
Vezi toate știrile
×