Rețeta mănăstirească de tocăniță de gălbiori. Ingredientele necesare pentru o masă ca la mama acasă

De: Paul Hangerli 28/03/2026 | 07:30
Tocăniță de gălbiori, sursa-captură social media Trinitas

Este sezonul gălbiorilor, iar din darurile pământului se nasc cele mai simple și curate bucate. Maica stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne arată cum se pregătește o tocăniță de post, hrănitoare și plină de savoare, așezată cu grijă într-un coșuleț de mămăligă. O mâncare care nu doar satură trupul, ci aduce și liniște, în duhul cumpătării și al rânduielii.

O mâncare de post, din darurile toamnei

Gălbiorii sunt printre cele mai prețuite ciuperci ale pădurii. Au o textură fragedă și un gust aparte, discret și plin. În bucătăria mănăstirească, ei sunt gătiți simplu, fără prisos de ingrediente, pentru a le păstra curățenia și aroma.

În această rețetă, maica stareță pune în valoare fiecare ingredient, într-o tocăniță ușoară, legată natural, potrivită pentru zilele de post sau pentru orice masă în care se caută echilibrul.

Ingrediente pentru tocănița de gălbiori

1 ceapă albă mare
200 ml ulei de măsline extravirgin
800 g gălbiori
1 ardei gras roșu
sare
piper
frunze de dafin (opțional)

Maica Iuliana pregătește tocănița de hribi, sursa-captură social media Trinitas

Pregătirea ingredientelor, cu răbdare și rânduială

Ceapa se toacă mărunt, iar ardeiul roșu se taie în cuburi mici. Gălbiorii se curăță bine, fără a fi tocați fin, pentru a-și păstra forma și textura. Dacă sunt mici, pot fi lăsați întregi, iar dacă sunt mai mari, se rup în bucăți potrivite.

Fiecare pas se face cu grijă, fără grabă, așa cum se cuvine în orice bucătărie în care se gătește cu rost.

Baza tocăniței, unde se naște gustul

Uleiul de măsline se încinge ușor într-o tigaie încăpătoare. Ceapa se adaugă și se lasă să se înmoaie încet, până devine dulce și aurie. Se adaugă apoi ardeiul, care completează gustul cu o notă ușor dulceagă.

Aceasta este temelia mâncării, locul unde aromele încep să se lege.

Gălbiorii, darul pădurii

Peste baza de legume se adaugă gălbiorii. Se amestecă ușor și se lasă să se gătească în tihnă. Ei își lasă propria zeamă, iar încetul cu încetul, tocănița începe să se lege.

Se adaugă sare, piper și, după dorință, una sau două frunze de dafin. Se lasă la foc mic până când mâncarea capătă o consistență suculentă, dar bine închegată.

Coșulețul de mămăligă, cu rost și frumusețe

Pentru servire, se pregătește o mămăligă mai vârtoasă, care se așază într-un bol și se presează pe margini, formând un coșuleț. După ce se răcește, se dă la cuptor până capătă o crustă ușor crocantă la exterior.

Acest coșuleț nu este doar un element de prezentare, ci și o întoarcere la simplitatea mesei românești.

Așezarea în farfurie

Coșulețul de mămăligă se așază pe farfurie, iar tocănița fierbinte se toarnă cu grijă în interior. La final, se poate presăra puțin verdeață, pentru prospețime.

Este o mâncare simplă, dar plină de sens, în care fiecare ingredient își găsește locul.

Postul și hrana cu rost

Această rețetă amintește de cuvintele pline de înțelepciune ale Arhimandritului Ioanichie Bălan:

„Postul este medicament și leac pentru trup, iar rugăciunea este hrană pentru suflet.”

În simplitatea unei astfel de mese se regăsește liniștea unui gust binecuvântat.. Bucatele de post, pregătite cu răbdare, devin prilej de întoarcere spre ceea ce este cu adevărat important.

