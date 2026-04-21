Acasă » Filme » Revine „Deadpool" pe marile ecrane? Ce mărturisire a făcut Ryan Reynolds pentru fani

Revine „Deadpool” pe marile ecrane? Ce mărturisire a făcut Ryan Reynolds pentru fani

De: Irina Maria Daniela 21/04/2026 | 23:30
Revine „Deadpool” pe marile ecrane? Ryan Reynolds, în vârstă de 49 de ani, le-a sugerat fanilor că este posibil să apară – într-un viitor incert – a patra parte a celebrei francize în care este eroul principal. Totul se datorează succesului pe care l-a avut filmul „Deadpool & Wolverine” din 2024.

În cadrul unui interviu acordat emisiunii „Sunday Today” de la NBC, Ryan Reynolds, în vârstă de 49 de ani, a vorbit despre celebrul rol din „Deadpool”, franciză care s-a bucurat de un real succes la nivel global.

Revine „Deadpool” pe marile ecrane?

Actorul a lăsat de înțeles că este posibilă o a patra parte a francizei „Deadpool”, dar că ar putea arăta diferit față de ce au văzut fanii până acum.

„Am scris deja câteva lucruri, dar nu cred că o să-l mai pun vreodată în prim-plan”, a spus Reynolds în emisiunea de weekend de la NBC.

Pe scurt, Ryan a sugerat că Deadpool s-ar putea să nu mai fie eroul principal din următorul film, ci un personaj secundar. Este posibil ca fanii să se bucure de o continuare în care apar și mai mulți eroi Marvel.

„Este un personaj secundar. Este genul de tip care funcționează foarte bine într-un grup”, susține Reynolds.

Deadpool va apărea în „Avengers: Doomsday”?

Curiozitatea publicului este mare și, recent, chiar au apărut speculații despre personajul interpretat de actor. Este posibil ca Deadpool să apară în „Avengers: Doomsday”, care va avea premiera în decembrie? Întrebat despre acest lucru în anul 2024, Ryan Reynolds a fost evaziv.

„Aș spune că [regizorul Shawn Levy] și cu mine am fost destul de clari. Cred că, într-un mod cât se poate de sincer, una dintre acele ‘probleme fericite’ pe care le poate avea o echipă de studio este să întrebe: «Ce urmează?» sau «Cum putem face altceva?»”, a declarat Reynolds pentru Collider, la acea vreme.

Tot atunci, actorul de la Hollywood spunea despre „Deadpool & Wolverine” că este un film de sine stătător și că nu face reclamă la o continuare. Pelicula a intrat oficial în Marvel Cinematic Universe după ce a obținut cele mai mari încasări din istorie la categoria R-rated – 1,3 miliarde de dolari la box office-ul global.

„Acest film a fost gândit ca o experiență completă. Nu a fost menit să fie o reclamă pentru alt film. Nu a fost nimic de genul acesta. Și mie îmi aduce o mare bucurie să fac un astfel de film. Dar, sincer, în acest moment nu știu dacă voi mai îmbrăca vreodată costumul lui Deadpool — sper că da — dar nu știu. Acum e momentul să-l las deoparte pentru o vreme și să văd ce urmează”, mai spunea Ryan în 2024.

Ryan Reynolds și Hugh Jackson sunt eroi în filmul „Deadpool și Wolverine” (2024). Sursa foto: Profimedia

Deadpool nu poate face parte dintr-o echipă de eroi

Actorul a mai spus că își dorește ca personajul Deadpool să interacționeze cu Răzbunătorii sau X-Men, dar fără să devină parte dintr-o echipă de supereroi. Actorul consideră că acest personaj funcționează mult mai bine pe cont propriu, dar și unele alăturări cu alți eroi sunt benefice, mai ales când situațiile critice o cer.

„Dacă devine unul dintre ei, s-a terminat. Deadpool funcționează foarte bine când apare alături de X-Men și Avengers, dar trebuie să rămână mereu un outsider. Visul lui suprem este să fie acceptat și apreciat. Dar nu poate fi acceptat. Mecanismul lui de a face față rușinii prin umor funcționează doar cât timp își acoperă lipsurile. Dacă și când devine Avenger sau X-Man, povestea lui se încheie”, a spus Ryan pentru The Hollywood Reporter.

