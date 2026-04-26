Acasă » Știri » Revoluția verde a Chinei: cheia rezistenței în fața crizei energetice globale actuale

Revoluția verde a Chinei: cheia rezistenței în fața crizei energetice globale actuale

De: Diana Cernea 26/04/2026 | 22:10
Revoluția verde a Chinei: cheia rezistenței în fața crizei energetice globale actuale
Potrivit CNN, China a declanșat o adevărată revoluție a energiei regenerabile – eoliană, solară și hidro, a forat tot mai adânc în câmpuri petroliere, atât pe uscat, cât și offshore, și a încheiat parteneriate pentru aprovizionare, toate pentru a reduce dependența de importuri și pentru a se proteja de „șocuri externe”.

Acum, criza petrolului provocată de războiul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul reprezintă cel mai dur test de până acum pentru efortul Chinei de autosuficiență energetică, un test pe care pare să îl treacă.

China are rezerve uriașe de petrol

În timp ce țările din Asia afectate de lipsa combustibilului caută disperate resurse, China, cel mai mare importator de energie din lume, dispune de stocuri uriașe de petrol, un sector industrial alimentat în mare parte din resurse interne și un parc auto din ce în ce mai electric, nu bazat pe benzină.

Erica Downs, cercetător senior la Center on Global Energy Policy din cadrul Universității Columbia, declară:

”Pentru China, capacitatea de a face față șocurilor energetice generate de acest conflict confirmă, într-un fel, tot ceea ce a făcut pentru a-și consolida securitatea energetică. Au multe lucruri la care pot privi înapoi și să spună: «Am luat decizia corectă.”

Această confirmare vine într-un moment în care Statele Unite s-au retras din impulsul pentru energie regenerabilă și vehicule electrice, accentuând diferențele dintre cele două mari economii ale lumii în ceea ce privește energia.

Un „electrostat” în ascensiune

De când a devenit importator net de energie la începutul anilor ’90, China a considerat dependența de Orientul Mijlociu drept o vulnerabilitate majoră. Liderii săi au privit rute precum Strâmtoarea Malacca ca posibile puncte critice ce ar putea fi blocate în caz de conflict.

Pentru a reduce dependența de transportul maritim, China a construit în ultimele decenii conducte costisitoare care aduc petrol și gaze din Asia Centrală, Rusia și Myanmar. În același timp, și-a diversificat sursele, Rusia devenind principalul furnizor de petrol după invazia Ucrainei. Însă, spre deosebire de predecesorii săi, Xi a urmărit și reducerea dependenței de exterior în ansamblu.

China trebuie „să gândească în scenarii de criză maximă”, este una dintre ideile sale frecvent repetate, în contextul unei lumi pe care o consideră tot mai instabilă.
Sub conducerea sa, Beijingul a accelerat investițiile în energie verde și vehicule electrice.

Astăzi, parcuri uriașe de energie solară și eoliană sunt construite rapid în zonele interioare și pe coastă. Fabricile chineze au reușit să producă baterii ieftine, iar mașinile electrice înlocuiesc tot mai mult cele pe combustibili fosili.

În același timp, China domină lanțurile globale de aprovizionare pentru materialele necesare acestor tehnologii.
Pe lângă acestea, proiecte ambițioase de hidroenergie sunt dezvoltate în vestul muntos al țării, iar guvernul investește în tehnologii de viitor precum fuziunea nucleară și hidrogenul verde.

Totuși, cărbunele rămâne o sursă importantă de energie, subliniind faptul că China nu a renunțat complet la combustibilii fosili.

Dependența Chinei încă există

Chiar dacă o mare parte a industriei funcționează pe energie electrică, companiile energetice de stat continuă să caute noi rezerve de petrol și gaze și să acumuleze stocuri considerabile.

În total, China importă aproximativ 15% din energia sa, însă depinde încă de importuri pentru circa 70% din petrol și 40% din gazele naturale.

Creșterea prețurilor la combustibil a dus la scumpirea transportului și a biletelor de avion, iar autoritățile au intervenit pentru a limita impactul asupra populației.

Avantaj strategic al Chinei în criză

În ciuda dependenței parțiale, China a rămas relativ protejată în timpul crizei petroliere globale, înregistrând chiar o creștere economică solidă în primul trimestru din 2026. Președintele Xi, potrivit televiziunii de stat CCTV:

„Am investit devreme în energie eoliană și solară, iar această direcție se dovedește acum una vizionară”

China este în prezent lider mondial în producția de energie regenerabilă, având o capacitate de trei ori mai mare decât Statele Unite și India la un loc.

Vehiculele electrice și hibride, care reprezintă peste jumătate din mașinile noi vândute, au redus semnificativ cererea de petrol. Agențiile internaționale estimează că consumul Chinei va atinge un vârf în jurul anului 2027.

Viitorul energiei verzi la nivel global

În același timp, China continuă să producă petrol la niveluri record și să își consolideze rezervele, estimate la aproximativ 1,3 miliarde de barili, suficient pentru câteva luni. Chiar dacă blocarea Strâmtorii Hormuz a afectat fluxurile globale, reziliența Chinei evidențiază eficiența strategiei sale.

Exporturile de tehnologii verzi, vehicule electrice, baterii și echipamente eoliene, au crescut puternic, semn că modelul energetic al Beijingului atrage tot mai mult interes internațional.

Criza ar putea determina și alte țări să își regândească strategiile energetice și să investească mai mult în producția internă și în energia verde. Astfel, modelul Chinei devine un posibil exemplu global.

