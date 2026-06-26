Ricardo Grigore și soția, prinși în mijlocul unui scandal la o petrecere de botez. Alexandra a ajuns la spital: ”Are 2 copci la cap”

Clipe de coșmar pentru Ricardo Grigore, fostul fundaș de la Dinamo, și soția sa! Cei doi au fost prinși într-o altercație de amploare, iar partenera fotbalistului a ajuns pe mâinile medicilor în urma celor întâmplate. Cuplul a fost atacat de mai mulți indivizi la ieșirea dintr-un restaurant din Capitală, iar lucrurile au degenerat rapid. Cum s-a întâmplat totul?

Ricardo Grigore și soția sa se aflau într-un restaurant din Capitală, la o petrecere de botez, atunci când au fost prinși în mijlocul unui conflict de proporții. Totul a pornit de la câteva replici acide, iar rapid situația ar fi degenerat. În momentul în care se pregătea să plece de la eveniment, în contextul în care a simțit lucrurile iau o întorsătură neplăcută, Ricardo Grigore ar fi fost bruscat de unul dintre indivizi.

Acela a fost momentul în care și soția lui a intervenit și a devenit imediat victimă colaterală. Aceasta a fost lovită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ricardo Grigore și soția sa, implicați într-un scandal de proporții

Ricardo Grigore a vorbit despre cele întâmplate și spune că el nu ar fi avut nicio legătură cu întreg conflictul. Fratele său a avut un schimb de replici acide cu un alt individ. Fotbalistul ar fi încercat să aplaneze totul, însă în momentul în care a ieșit din restaurant alături de soția sa a fost atacat de mai mulți indivizi.

În agitația creată, soția fotbalistului a devenit victimă colaterală. Aceasta ar fi fost lovită în cap și a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la spital.

„Doar asta nu-mi mai trebuia! Sunt sportiv, nu vreau să apar cu astfel de probleme. Și, în plus, să am familia, soție, în pericol. Nu vreau să fac vedete pe nimeni, nu vreau scandal, vreau să fie liniște, vreau să mă concentrez pe fotbal. Dau declarații de nu știu câte ore, încă mai dau. Important este că soția este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, șocată, dar bine, atât cât mai poate fi bine după un astfel de episod! Are două copci la cap, nu știu cu ce i-a dat (lovit-o), cu lama, cu mânerul cuțitului… Niște nenorociți, niște animale… Din start, vreau să fie clar, n-am avut conflict cu nimeni, n-am provocat, n-am avut niciun clinci. Eram la eveniment (n.r. botez), iar unul dintre cei de acolo a avut ceva de împărțit cu un frate al meu mai mic. Cum sunt chestiile între puști, mai cu amenințări, mai cu vorbe, care oricum nu fac bine nimănui. Eu când am sesizat că poate ieși ceva scandal, am simțit! I-am salutat pe niște prieteni și am plecat cu soția. Când am ieșit, 12-13 inși ne-au atacat. ‘Ce faci, băi obraznicule?’, plus alte vorbe urâte. Crede-mă, n-am ripostat, nici n-am apucat să am o reacție, că ne-au atacat. Am sărit să-mi protejez soția, să o acopăr, am fost atacați cu bricegele. Și nu merge, chestia că poate erau băuți, că au consumat alcool, din 12-13 inși, sigur se găsea unul care nu ar fi fost băut și ar fi zis să înceteze… Nu i-am instigat, sunt sportiv, îmi fac rău astfel de lucruri și sunt conștient de asta. Vreau să-mi găsesc liniștea după o perioadă grea, nu stau să am conflicte sau să provoc scandaluri. Ei, cei ce ne-au atacat, s-au instigat între ei, au tăbărât pe noi. Îți dai seama că s-a creat un meleu acolo, țipete, lovituri, nu se mai înțelegea cine, ce și cum. Soția este în stare de șoc și acum. Bine că n-am fost cu copiii, Doamne ferește! Și totul de la ce? Și să te trezești că-ți sar 10-12-13 băieți în spate cu bricege, cu lovituri…Că au scos mulți armele albe… Acum, așteptăm Poliția să-și facă treaba, sunt și camere, imagini, eu am dat declarații, mai am de dat și acum niște date, dar putea să iasă o tragedie! Asta nu înțeleg unii, că de la niște vorbe pot ieși tragedii”, a declarat Ricardo Grigore, potrivit gsp.ro.

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