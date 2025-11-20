Rivala Andreei Esca, lecție de streestyle! Andreea Berecleanu e Top

Andreea Berecleanu poartă o ținută retro, cu ochelari retro, o coafură retro și totuși reușește să fie nu doar modernă, ci mult în fața trendurilor actuale. Luați aminte, așa se va îmbrăca toată lumea peste 10 ani! Un lucru e cert, eleganța o definește! CANCAN.RO are imagini tari cu prezentatoarea!

Un palton salt&pepper de un gri închis, cu doi nasturi supradimensionați, într-un stil care amintește de tunicile militare purtate de Stalin spre finalul vieții. Pe sub paltonul care atârnă până aproape de carosabil se întrezăresc și pantalonii la dungă, apoi o pereche de pantofi ”de tăvăleală”, cum se zice îndeobște.

Andreea pare să fi moștenit de la mama ei nu doar frumusețea, ci și pasiunea pentru ținutele de genul celei purtate acum, cu nuanțe de gri sau celebrul model houndstooth, care o apropie simbolic de mama ei, după cum însăși Andreea Berecleanu declara.

Andreea Berecleanu dă lecții de stil în plină toamnă

Probabil avea ceva acte de rezolvat prin oraș, dacă ne luăm după foile A4 care se observă în geanta de piele în trei nuanțe de pe umărul Andreei. Aceasta ia un Uber și se duce undeva în zona Șoseaua Nordului. Mai ales că actualul ei soț, doctorul estetician Constantin Stan, e foarte ocupat cu construirea unei mari averi, după ce la carieră nu prea mai are ce să adauge, se spune că e cel mai bun din domeniu.

De altfel, clinica dr. Constantin Stan e și destinația finală a Andreei Berecleanu, potrivit surselor CANCAN.RO. Nu e niciun secret că soții sunt și parteneri de afaceri, așa că probabil Andreea s-a dus să vadă cum merge treaba pe la clinică și să-și scoată soțul în oraș. Sunt bune și pauzele la ceva, vine perioada cadourilor, ar fi indicată o tură de recunoaștere prin magazine.

S-au dus vremurile când Andreea era doar o fată săracă, așa cum povestea ea însăși. Acum își permite practic tot ce-și dorește, dar nostalgia după vremurile de odinioară se vede atât din ținută, cât și din ramele vintage ale ochelarilor supradimensionați.

