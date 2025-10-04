Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette: ”Patul este singurul loc unde mă simt în siguranță”

Robbie Williams, unul dintre cei mai apreciați artiști la nivel internațioanl, a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața personală. Cântărețul britanic se confruntă cu sindromul Tourette și a explicat care sunt dificultățile pe care le întâmpină zilnic din cauza gândurilor sale.

Robbie Williams, unul dintre cei mai cunoscuți artiști britanici, a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate în cadrul unui podcast difuzat la începutul lunii octombrie. Cântărețul, ajuns la 51 de ani, a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette, o tulburare neurodezvoltamentală care se manifestă prin ticuri involuntare, fie motorii, fie vocale. În cazul lui artistului, acestea iau însă forma unor gânduri intruzive care nu îi dau pace și el încearcă să le gestioneze cât mai bine.

„Am realizat recent că am sindromul Tourette, dar la mine nu se manifestă prin ticuri vizibile. Sunt gânduri intruzive care apar. Zilele trecute mergeam pe stradă și mi-am dat seama că aceste gânduri fac parte din Tourette. Și mai mult, ai crede că un stadion plin de oameni care îți arată dragostea te-ar putea distrage, dar ceva din mine pur și simplu nu aude asta. Nu pot să primesc acea iubire”, a spus Robbie Williams.

Robbie Williams s-ar putea confrunta și cu autismul

În cadrul aceleiași discuții, Robbie Williams a dezvăluit că a suspectat că ar putea avea și autism. El a mai menționat că se confruntă cu depresia, izolarea, agorafobia şi o formă de disconfort privind celebritatea pe care o are. Deși un test online i-a infirmat această bănuială, el a recunoscut că prezintă anumite trăsături specifice, mai ales în ceea ce privește interacțiunile sociale.

„Un diagnostic oficial m-ar ajuta să înțeleg de ce mă simt atât de inconfortabil în pielea mea. Patul este singurul loc unde mă simt în siguranță, în rest trăiesc într-o zonă de disconfort”, a spus cântărețul.

Artistul a explicat că aceste dificultăți l-au însoțit de-a lungul vieții, încă de când era doar un tânăr. El a apelat la numeroase tratamente pentru a înțelege stările pe care le are.

„În anii ’20 a fost cumplit, în anii ’30 a rămas greu, abia în anii ’40 am început să văd o îmbunătățire. Totuși, încă nu sunt pe deplin împăcat cu mine”, a mai spus artistul internațional.

