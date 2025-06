Robert Lupu i-ar fi terorizat chiar și în ziua nunții! Poliţistul-ispită de la Insula Iubirii, declarații uluitoare despre călăul Teodorei Marcu

Episodul tragic în care fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost împușcată, în plină zi, de către fostul iubit gelos a șocat o țară întreagă. Acum, foștii colegi de emisiune ai Teodorei fac declarații despre situația și cuplul acesteia. Se pare că ea și Alex, soțul său, au fost terorizați de către călăul tinerei chiar și în ziua nunții lor! CANCAN.RO are toate detaliile terifiante!

Teodora Marcu, însărcinată în aproape șase luni cu cel de-al doilea copil, și-a pierdut viața după ce a fost împușcată de către fostul iubit, în plină zi, chiar într-un complex de blocuri din București. Din exterior, fosta concurentă de la Insula Iubirii părea că duce o viață absolut normală, alături de fetița și soțul său, Alex.

În realitate, se pare că foștii concurenți de la Antena 1 au fost terorizați de către Robert Lupu, criminalul care a împușcat-o sub privirile fiicei sale, de ani buni. Imediat după ce Teodora și Alex ar fi părăsit show-ul cu pricina, se pare că fostul partener al tinerei ar fi pornit un întreg proces în care i-ar fi terorizat fără pauză. Sursele spun că asasinul ar fi inventat tot felul de povești oribile și le-ar fi postat pe rețelele de socializare pentru a-l scoate din minți pe Alex. Și-ar fi dorit atât de mult ca Teodora să revină în brațele sale încât ar fi făcut orice ca să le destrame relația.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Cătălin Dumitrescu, zis King Kong, ispită și el la Insula Iubirii în sezonul 6, alături de cei doi soți. De profesie polițist, Cătălin a păstrat legătura cu aceștia după terminarea filmărilor și susține că știa că Robert Lupu era cu ochii pe ei.

”În timpul emisiunii, aflasem câte ceva despre trecutul ei. Știam că fusese cu un tip înainte, dar la vremea aceea nu ne interesa subiectul. După emisiune, ținând legătura cu ei, am aflat că acest fost nu îi lăsa deloc în pace. Nu se împăca deloc cu Teodora era cu Alex și era fericită. Știu că inclusiv la nuntă au fost niște faze. S-a pus problema să nu se trezească cu el la nuntă. El posta lucruri care să îi facă pe ei să se simtă urât. Tot felul de postări în care abera mult. Nu scria adevăruri, scria lucruri rele ca să îl facă pe Alex să se simtă rău”, a spus fosta ispită de la Insula Iubirii.

”Omul a premeditat totul, a știut să fenteze”

Ba mai mult, King Kong susține că Teodora și Alex Marcu nu s-ar fi gândit niciodată că Robert Lupu ar fi fost capabil să își ducă obsesia bolnavă la un asemenea nivel.

”Eu am rămas uimit… Nu cred că s-a gândit nimeni la așa ceva, că e capabil de un asemenea gest, cred că l-au tratat ca pe un iubit obsesiv. Nu s-ar fi așteptat nimeni că e în stare de crimă. Nimeni nu s-a gândit atât de departe. Omul a premeditat totul, a știut să fenteze. Nu am apucat să vorbesc cu Alex, nu am putut să îi scriu, îți dai seama. Am încercat să îl sun după, dar mi-a dat ocupat, așa că i-am dat un mesaj în care i-am zis că se poate baza pe mine oricând! Îți dai seama prin ce trece acum omul… Eu nu cred că e Poliția de vină. Eu zic să avem răbdare, să se rezolve cazul!”, a încheiat Cătălin Dumitrescu, cunoscut drept King Kong, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

