Robert Popa, mulțumit și cu înfrângerea: „Eu zic că 1-2 este un rezultat OK!”

Goalkeeperul naționalei, Robert Popa, a declarat că, din punctul său de vedere, rezultatul 1-2 cu Italia U19, înrgistrat la debutul „tricolorilor” la turneul final al Campionatului European U19 din Slovacia, nu este un scor rău.

„Eu zic că 1-2 este un rezultat OK. Am încercat să jucăm fotbal. Zic că detaliile au făcut diferența, ei au știut cum să gestioneze anumite ocazii. Noi nu prea am făcut-o, poate din cauza lipsei de experiență la nivel internațional, care s-a văzut. Mă simt bine pentru că ce am văzut a doua repriză ne dă speranțe pentru următoarele meciuri. Este normal să am un gust amar când mingea trece milimetric de linia porții (n.r. – la golul 2 al Italiei), iar primul șut a fost o execuție formidabilă. În a doua repriză am văzut sacrificiu, atitudine. Pe lângă asta, am văzut cum coechipierii care au intrat de pe bancă au făcut diferența”, a declarat goakeeperul naționalei, Robert Popa, fotbalist legitimat la „U” Craiova 1948.

La debutul la EURO U19, După o primă repriză echilibrată, încheiată fără gol, formația lui Adrian Văsîi s-a văzut condusă, italienii punctând prin Baldanzi (min.47). Bucuria selecționatei pregătite de Carmine Nunziata nu a durat însă decât cinci minute, Andronache (min.53) restabilind egalitate. Partida avea să fie însă în cele din urmă tranșată de italieni, Volpato (min.68) punctând pentru 2-1.

În duelul de debut de la EURO U19, Adrian Văsîi a mizat pe Popa (cpt.) – Pîrvulescu, Gergely, Dănuleasă, Pantea (Coubiș, 69) – Pandele, Sîrbu ( Tănasă, 77) – Bodișteanu (Andrei, 46), Radaslavescu (Popescu, 69), Andronache (Sali, 77) – Chirițoiu.

Următoarele meciuri ale „tricolorilor” la EURO U19 vor avea loc pe 21 iunie, de la ora 21:00, cu Franța, pe „DAC Arena” din Dunajska Streda și pe 24 iunie, de la ora 18:30, cu Slovacia, pe „Štadión Antona Malatinského–Trnava”.