Acasă » Știri » Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea

Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea

De: Alina Drăgan 30/09/2025 | 09:23
Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente de numai 17 ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Familia tinerei este disperată și a cerut ajutorul tuturor. Cei care o văd pe Roberta sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Dobirceanu Roberta Elena, în vârstă de 17 de ani, domiciliată în Cogealac, județul Constanța. Se pare că în data de 22 septembrie tânăra a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite, semnalmentele Robertei Elena Dobirceanu sunt: înălțime – 170 cm, păr șaten spre blond, ochi verzi. La momentul dispariției aceasta purta o bluză cu dungi albe, gri și negre, colanți de tip blugi și o geacă.

Roberta a fost văzută ultima dată coborând dintr-un autobuz la autogara din Constanța. Fata le-ar fi zis colegilor că merge să se întâlnească cu iubitul ei, cunoscut sub numele de Leo. De atunci este de negăsit.

Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Familia tinerei este disperată și a umplut rețele sociale cum mesaje și fotografii cu Roberta. De asemenea, aceștia acuză autoritățile că se implică prea puțin în căutarea adolescentei.

„Poliția nu face nimic și o căutăm de zile întregi. Vă rugăm, dacă o vedeți, sunați imediat la 112”, a transmis verișoara Robertei.

Roberta a dispărut fără urmă /Foto: Social media

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Dobirceanu Roberta Elena este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Roberta Elena Dobirceanu. Este lege

Cine o vede pe Roberta Elena Dobirceanu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale

Aceste 3 tinere au fost invitate la o petrecere, iar apoi au dispărut fără urmă. IREAL unde au fost găsite după câteva ore

Tags:
Iți recomandăm
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
Știri
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”
Știri
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața…
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de...
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă
Adevarul
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și...
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
Digi24
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în...
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Un bărbat a găsit un bilet câştigator la loterie în valoare de 15,3 milioane de euro, uitat într-o jachetă: „Am auzit la radio”
Antena 3
Un bărbat a găsit un bilet câştigator la loterie în valoare de 15,3 milioane de...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing chemată să-l ia. Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
O fată a murit în timpul unui
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei...
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru recuperare
Capital.ro
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe...
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține
evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu...
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filiala Sector 1
Gandul.ro
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este...
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Veronica o distruge public pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Veronica o distruge public pe Alexandrina: "Păi ce e prietena mea, să îmi fie milă? Mereu...
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește...
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea....
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea ...
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”
BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ...
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii ...
Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025
Vezi toate știrile
×