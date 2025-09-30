Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente de numai 17 ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Familia tinerei este disperată și a cerut ajutorul tuturor. Cei care o văd pe Roberta sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Dobirceanu Roberta Elena, în vârstă de 17 de ani, domiciliată în Cogealac, județul Constanța. Se pare că în data de 22 septembrie tânăra a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite, semnalmentele Robertei Elena Dobirceanu sunt: înălțime – 170 cm, păr șaten spre blond, ochi verzi. La momentul dispariției aceasta purta o bluză cu dungi albe, gri și negre, colanți de tip blugi și o geacă.

Roberta a fost văzută ultima dată coborând dintr-un autobuz la autogara din Constanța. Fata le-ar fi zis colegilor că merge să se întâlnească cu iubitul ei, cunoscut sub numele de Leo. De atunci este de negăsit.

Familia tinerei este disperată și a umplut rețele sociale cum mesaje și fotografii cu Roberta. De asemenea, aceștia acuză autoritățile că se implică prea puțin în căutarea adolescentei.

„Poliția nu face nimic și o căutăm de zile întregi. Vă rugăm, dacă o vedeți, sunați imediat la 112”, a transmis verișoara Robertei.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Dobirceanu Roberta Elena este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Roberta Elena Dobirceanu. Este lege

Cine o vede pe Roberta Elena Dobirceanu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

