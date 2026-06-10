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Româncă acuzată că a golit seiful femeii pe care o îngrijea. A fost prinsă când încerca să iasă din țară

De: Alina Drăgan 10/06/2026 | 18:10
Româncă acuzată că a golit seiful femeii pe care o îngrijea. A fost prinsă când încerca să iasă din țară
Româncă acuzată că a golit seiful femeii pe care o îngrijea
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O româncă în vârstă de 21 de ani a intrat în atenția autorităților din Austria. Tânăra este suspectată că a furat bani și bijuterii din locuința unei femei pe care o avea în grijă. Alarma a fost dată imediat, iar pe urmele româncei au pornit oamenii legii. Femeia a fost găsită în scurt timp, în apropierea frontierei dintre Austria și Germania. Ce au găsit polițiștii asupra ei?

Fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 4 spre 5 iunie 2026, într-o locuință din localitatea Wörgl, landul Tirol, a unei femei austriece în vârstă de 55 de ani. Potrivit datelor din anchetă, românca lucra acolo ca îngrijitoare permanentă, 24 de ore din 24. Se pare că aceasta ar fi obținut fără drept cheia seifului, pe care l-ar fi deschis și ar fi sustras mai multe bijuterii, precum și o sumă importantă de bani.

Româncă acuzată că a golit seiful femeii pe care o îngrijea

Femeia în vârstă de 55 de ani și-a dat seama imediat de ce s-a întâmplat și a anunțat autoritățile. Oamenii legii din Tirol au început căutările și au transmis informațiile colegilor din landurile învecinate. Sâmbătă, 6 iunie, românca a fost găsită în localitatea Vorarlberg, în timp ce se îndrepta către Bregenz.

Oamenii legii au oprit-o în zona Hörbranz, aproape de granița Austriei cu Germania. Cel mai probabil, femeia încerca să părăsească țara. În urma controlului, asupra ei au fost găsite și confiscate mai multe bijuterii, precum și o sumă de ordinul zecilor de mii de euro.

Bijuteriile aparțineau femeii pe care o jefuise. Însă, în privința banilor, una dintre relatări indică faptul că din seif ar fi fost luată o sumă de ordinul miilor de euro, în timp ce la control a fost găsită o valoare mai ridicată, de ordinul zecilor de mii de euro.

În fața polițiștilor, românca de 21 de ani a negat acuzațiile, susținând că nu s-a atins de seif. În acest caz, cercetările sunt continuate, iar după finalizarea verificărilor, cazul urmează să fie înaintat autorităților competente.

 

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