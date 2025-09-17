Româncele care pot primi mai mulți bani de la stat. Ministrul Muncii a explicat motivul

Ministrul Munciia anunțat noi măsuri menite să sprijine piața muncii și să încurajeze reintegrarea tinerilor și a mamelor în activitatea profesională. Florin Manole, a dezvăluit noile schimbări propuse pentru a ajuta mai mulți români.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni un set de măsuri propuse de PSD pentru stimularea pieței muncii și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Printre acestea se numără majorarea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, lansarea programului „Primul loc de muncă”, dar și inițiative dedicate mamelor care revin pe piața muncii, precum și un program de formare în domenii de vârf.

Prin acest program, Guvernul își propune să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii, oferindu-le un start stabil și bine plătit, mai ales celor care au încheiat studiile dar nu au reușit să se angajeze.

„Primul program despre care vă voi spune câteva linii este ‘programul pentru primul loc de muncă’. Aici este vorba despre o șansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit și un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate și trebuie să ofere stabilitate. PSD vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadrați în nicio altă formă de pregătire profesională și tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă”, a transmis Florin Manole, ministrul Muncii.

Ajutorul oferit mamelor din România

O altă măsură importantă anunțată de Florin Manole vizează sprijinirea mamelor care revin la muncă după concediul maternal. Ministrul a subliniat că acest program este esențial pentru echilibrul demografic și pentru integrarea femeilor în activitatea profesională.

„Un program foarte important este cel referitor la sprijinul pentru mame. Tema demografie este una importantă în Europa (…). PSD consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulți copii care vor să se întoarcă în piața muncii. Aici, evident, că nu este vorba doar despre stimulente pe care poate și-și propune să le ofere prin Ministerul Muncii și prin politici publice PSD, dar este vorba și despre servicii. Pentru aceste mame, mame singure și nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea acestei facilități, acestui stimulent. Și pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulți copii este extrem de importantă, propunem în plus, față de subvenția despre care v-am spus, și completarea acesteia cu o facilitate, și anume cu scutirea de la plata contribuției asiguratorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani”, a mai spus ministrul Muncii.

