Acasă » Știri » Româncele care pot primi mai mulți bani de la stat. Ministrul Muncii a explicat motivul

Româncele care pot primi mai mulți bani de la stat. Ministrul Muncii a explicat motivul

De: Andreea Stăncescu 17/09/2025 | 16:43
Româncele care pot primi mai mulți bani de la stat. Ministrul Muncii a explicat motivul
Româncele care vor primi mai mulți bani / FOTO: Shutterstock
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ministrul Munciia anunțat noi măsuri menite să sprijine piața muncii și să încurajeze reintegrarea tinerilor și a mamelor în activitatea profesională. Florin Manole, a dezvăluit noile schimbări propuse pentru a ajuta mai mulți români. 

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni un set de măsuri propuse de PSD pentru stimularea pieței muncii și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Printre acestea se numără majorarea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, lansarea programului „Primul loc de muncă”, dar și inițiative dedicate mamelor care revin pe piața muncii, precum și un program de formare în domenii de vârf.

Prin acest program, Guvernul își propune să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii, oferindu-le un start stabil și bine plătit, mai ales celor care au încheiat studiile dar nu au reușit să se angajeze.

„Primul program despre care vă voi spune câteva linii este ‘programul pentru primul loc de muncă’. Aici este vorba despre o șansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit și un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate și trebuie să ofere stabilitate. PSD vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadrați în nicio altă formă de pregătire profesională și tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă”, a transmis Florin Manole, ministrul Muncii.

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

 

FOTO: Facebook / Florin Manole

Ajutorul oferit mamelor din România

O altă măsură importantă anunțată de Florin Manole vizează sprijinirea mamelor care revin la muncă după concediul maternal. Ministrul a subliniat că acest program este esențial pentru echilibrul demografic și pentru integrarea femeilor în activitatea profesională.

„Un program foarte important este cel referitor la sprijinul pentru mame. Tema demografie este una importantă în Europa (…). PSD consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulți copii care vor să se întoarcă în piața muncii. Aici, evident, că nu este vorba doar despre stimulente pe care poate și-și propune să le ofere prin Ministerul Muncii și prin politici publice PSD, dar este vorba și despre servicii. Pentru aceste mame, mame singure și nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea acestei facilități, acestui stimulent. Și pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulți copii este extrem de importantă, propunem în plus, față de subvenția despre care v-am spus, și completarea acesteia cu o facilitate, și anume cu scutirea de la plata contribuției asiguratorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani”, a mai spus ministrul Muncii.

CITEȘTE ȘI: Evaluările Naționale s-au modificat. Anunțul oficial al ministrului Educației

Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor

Tags:
Iți recomandăm
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Showbiz internațional
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Știri
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
evz.ro
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
radioimpuls.ro
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul...
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea ...
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit ...
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la ...
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Vezi toate știrile
×