Acasă » Știri » România ar putea avea o iarnă foarte grea. Ce spun specialiștii

România ar putea avea o iarnă foarte grea. Ce spun specialiștii

De: Denisa Iordache 12/11/2025 | 09:30
România ar putea avea o iarnă foarte grea. Ce spun specialiștii
România ar putea avea o iarnă grea. Sursă: freepik

Meteorologii vin cu vești îngrijorătoare despre această iarnă. Specialiștii spun că sunt șanse mari să avem parte de un anotimp rece așa cum nu a mai fost de mulți ani, aspru și geros. Lunile ce urmează s-ar putea să fie marcate de temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente, scrie csid.ro.

Această schimbare drastică este cauzată de o încălzire stratosferică timpurie din cauza căreia vortexul polar este slăbit, iar circulația aerului la nivel global este modificată. Astfel, valul de frig poate ajunge și în România și să schimbe total vremea cu care românii au fost obișnuiți pe timp de iarnă.

România ar putea avea o iarnă foarte grea

Ce este vortexul polar? Este o masă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord și menține frigul la poli. Astfel, în cazul în care această masă de aer este slăbită, aerul arctic poate fi împrăștiat către sud și să aducă valuri de frig și ninsori abundente chiar și în zone cu clima moderată, precum a noastră.

România se află fix în zona de influență a vortexului polar, astfel că șansele unei ierni grele cresc considerabil.

VEZI AICI MAI MULTE DETALII.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Când vine prima ninsoare în București

Cu toate că începutul lunii noiembrie a fost unul relativ blând și cu fenomene specifice acestui anotimp, surpriza va veni la finalul lunii. Conform meteorologilor Accuweather, în București, primele ninsori se vor înregistra în zilele de 28 și 29 noiembrie, ce-i drept, aproape de începutul primei luni oficiale de iarnă. Și zone din restul țării vor fi vizare de ninsoare, excepție făcând doar Dobrogea, acolo unde fulgii nu se grăbesc să ajungă.

CITEȘTE ȘI:

Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată

Vremea o ia razna în România! Cresc temperaturile înainte ca ninsorile să vină: zonele vizate de urgia iernii

Tags:
Iți recomandăm
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Știri
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Știri
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament”...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului
Adevarul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac...
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi...
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Digi24
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Cravata Galbenă, din 14 noiembrie, în cinematografe
Cravata Galbenă, din 14 noiembrie, în cinematografe
Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt. Specialiștii au făcut analiza
Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt. Specialiștii au făcut analiza
BREAKING! O nouă explozie puternică într-un bloc din România! A fost activat Planul Roșu
BREAKING! O nouă explozie puternică într-un bloc din România! A fost activat Planul Roșu
Singurele zodii care o iau de la capăt în decembrie! Finalul de an îi dă peste cap
Singurele zodii care o iau de la capăt în decembrie! Finalul de an îi dă peste cap
Vezi toate știrile
×