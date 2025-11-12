România ar putea avea o iarnă foarte grea. Ce spun specialiștii

Meteorologii vin cu vești îngrijorătoare despre această iarnă. Specialiștii spun că sunt șanse mari să avem parte de un anotimp rece așa cum nu a mai fost de mulți ani, aspru și geros. Lunile ce urmează s-ar putea să fie marcate de temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente, scrie csid.ro.

Această schimbare drastică este cauzată de o încălzire stratosferică timpurie din cauza căreia vortexul polar este slăbit, iar circulația aerului la nivel global este modificată. Astfel, valul de frig poate ajunge și în România și să schimbe total vremea cu care românii au fost obișnuiți pe timp de iarnă.

România ar putea avea o iarnă foarte grea

Ce este vortexul polar? Este o masă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord și menține frigul la poli. Astfel, în cazul în care această masă de aer este slăbită, aerul arctic poate fi împrăștiat către sud și să aducă valuri de frig și ninsori abundente chiar și în zone cu clima moderată, precum a noastră.

România se află fix în zona de influență a vortexului polar, astfel că șansele unei ierni grele cresc considerabil.

Când vine prima ninsoare în București

Cu toate că începutul lunii noiembrie a fost unul relativ blând și cu fenomene specifice acestui anotimp, surpriza va veni la finalul lunii. Conform meteorologilor Accuweather, în București, primele ninsori se vor înregistra în zilele de 28 și 29 noiembrie, ce-i drept, aproape de începutul primei luni oficiale de iarnă. Și zone din restul țării vor fi vizare de ninsoare, excepție făcând doar Dobrogea, acolo unde fulgii nu se grăbesc să ajungă.

