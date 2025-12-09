Acasă » Știri » România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița

România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița

De: Denisa Iordache 09/12/2025 | 12:40
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile. Sursă: Pixabay

Meteorologii ANM au emis un avertisment extrem de important pentru români. Un regim anticiclonic va predomina asupra României în săptămâna următoare și vine cu fenomene meteo bizare. Toate detaliile în articol.

Avertismentul venit luni din partea meteorologilor semnalează ceață densă și un scenariu de inversiune termică în zonele joase de relief. Ce înseamnă acest lucru? Temperatura aerului va crește o dată cu înălțimea, în loc să scadă, iar acest fenomen bizar va duce la formarea ceții, asociată cu burniță, atât dimineața cât și noaptea.

“În săptămâna ce urmează deasupra teritoriului României va predomina un regim anticiclonic, cu o masă de aer caldă la nivelul de 850 hPa și o dorsală de geopotențial, dar și termică. Astfel, se estimează un scenariu cu inversiune termică în zonele joase de relief (temperatura aerului crește o dată cu înălțimea, în loc să scadă), ceea ce va conduce la formarea și pe alocuri la persistența ceții asociată și cu burniță, nu doar dimineața și noaptea.

​Regimul termic va fi caracterizat de valori în general peste cele specifice perioadei, dar în contextul norilor de nivel jos și a persistenței ceții, îndeosebi în zonele joase de relief, acestea nu vor crește semnificativ, dar vor fi apropiate de mediile multianuale. Ploile își vor face apariția doar izolat, cu o probabilitate mai mare în nordul țării, iar intensificări ale vântului vor fi doar la munte, îndeosebi la altitudini mari”, transmite ANM.

România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile

Județele vizate de cod galben de ceață sunt: Maramureș, Botoșani, Argeș, Arad și Timiș. Aceste fenomene meteorologice sunt cauzate de o familie de cicloni de origine nord-atlantică care va pune stăpânire pe partea vestică și centrală a continentului europea. În ceea ce privește restul zonelor, vor predomina anticiclonul Azoric în sudul și centrul Europei, iar în rest anticiclonul Est-European și ulterior cel Groenlandez.

​"În săptămâna ce urmează deasupra teritoriului României va predomina un regim anticiclonic, cu o masă de aer caldă la nivelul de 850 hPa și o dorsală de geopotențial, dar și termică. Astfel, se estimează un scenariu cu inversiune termică în zonele joase de relief (temperatura aerului crește o dată cu înălțimea, în loc să scadă), ceea ce va conduce la formarea și pe alocuri la persistența ceții asociată și cu burniță, nu doar dimineața și noaptea.

​Regimul termic va fi caracterizat de valori în general peste cele specifice perioadei, dar în contextul norilor de nivel jos și a persistenței ceții, îndeosebi în zonele joase de relief, acestea nu vor crește semnificativ, dar vor fi apropiate de mediile multianuale. Ploile își vor face apariția doar izolat, cu o probabilitate mai mare în nordul țării, iar intensificări ale vântului vor fi doar la munte, îndeosebi la altitudini mari", mai precizează ANM.

