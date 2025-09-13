România, lovită de vijelii puternice! Avertismentul ANM pentru weekend

Toamna și-a făcut simțită prezența din plin, aducând nu doar temperaturi mai scăzute, ci și fenomene meteo extreme. Vijelii puternice sunt așteptate în următoarele ore în anumite județe din țară. ANM a făcut anunțul important. Iată tot ce trebuie să știi!

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de vânt, valabile pentru mai multe județe din țară. Rafalele anunțate sunt suficient de puternice încât să dea peste cap planurile celor care aveau în minte o ieșire de weekend.

Alertă de vijelii în următoarele județe din țară

Prima atenționare intră în vigoare sâmbătă seară și vizează județul Caraș-Severin, dar și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În aceste zone, vântul va sufla cu 50-60 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor urca până la 80-90 km/h.

Situația se complică duminică, atunci când avertizarea se extinde asupra mai multor județe. Vor fi afectate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, dar și zonele joase ale județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali. Aici, meteorologii anunță intensificări ale vântului de 50-70 km/h, iar pe crestele montane rafalele pot depăși chiar și 90-100 km/h.

Bucureștenii se află printre norocoși și au parte de un început de septembrie frumos. Pentru Capitală, prognoza rămâne ceva mai blândă, iar toamna nu își face simțită prezența ca în alte regiuni ale țării. În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, iar temperaturile minime se vor încadra între 13 și 15 grade Celsius. Duminică, bucureștenii vor avea parte de o zi plăcută, cu maxime între 25 și 27 de grade. Cu toate astea, după-amiaza și seara, vântul va sufla moderat și în Capitală, cu rafale ce pot atinge 35-40 km/h.

