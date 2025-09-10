Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o alertă de vreme rea în România. Timp de două zile, mai multe județe vor intra sub atenționare de ploi torențiale, vânt puternic și vijelii. Iată care sunt zonele afectate!

Toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de vreme rea în mai multe județe din țară, inclusiv București. Timp de două zile, în zonele afectate sunt anunțate ploi însemnate cantitativ și vijelii.

Cod galben de vreme rea în mai multe județe din România

Codul galben de vreme severă intră în vigoare începând de miercuri, 10 septembrie, la ora 20:00 și este valabil până vineri, 11 septembrie, până la ora 12:00, în județele Caraș-Severin, Timiș și zona de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, de peste 80 – 100 km/h.

Un cod glaben de ploi abundente intră în vigoare joi, 11 septembrie, între orele 2:00 – 12:00, în zonele montane și nord-vestice, unde sunt așteptate cantități de apă între 20-40 l/mp, izolat chiar și 50-60 l/mp. Vântul va sufla în general cu viteze de 40-50 km/h, în zonele joase, dar la munte vântul va bate cu peste 60-80 km/h. Avertizarea este valabilă în județele: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

În București, vremea se va răci temporar. Capitala se află sub incidența unei instabilități atmosferice accentuată. La începutul săptămânii, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, dar instabilă spre seară și noaptea, când sunt progrnozate averse moderate.

Miercuri – joi (10-11 septembrie), cerul va fi noros, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de 16 și 18 grade Celsius. Sunt așteptate averse moderate, posibil însoțite de descărcări electrice.

Vineri, 12 septembrie, temperaturile vor scădea ușor. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 25 de grade Celsius, cerul va rămâne temporar noros și sunt așteptate averse slabe, în special în prima parte a zilei.

