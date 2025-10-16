România, zguduită de un nou cutremur. În ce zonă s-a produs seismul

România a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter în această dimineață, 16 octombrie 2025, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Iată primele informații!

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la o adâncime de 138,7 kilometri.

Cutremur în România

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 45km V de Focșani; 63km N de Buzău; 66km E de Sfântu-Gheorghe; 78km E de Brașov; 94km NE de Ploiești; 99km S de Bacău.

„În ziua de 16 Octombrie 2025, la ora 08:34:52 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 138.7 km”, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului.

De asemenea, în data de 15 octombrie s-a înregistrat un seism puternic în Maramureș, cu o magnitudine de 4.0 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 5 kilometri.

Potrivit INFP, cutremurul s-a petrecut la ora 07:57 în Satu Mare, Maramureș.

„În ziua de 15 Octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală a României), s-a produs în Maramureș, Satu Mare un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 22km SE de Satu Mare, 34km V de Baia Mare, 55km N de Zalău, 87km S de Mukacheve”, a transmis INFP.

Mai mult, un alt cutremur a fost înregistrat pe data de 15 octombrie 2025, dar în zona seismică Vrancea. Acesta a avut loc la ora 08:31 și a înregistrat o magnitudine de 3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 140 km, în apropiere de următoarele orașe: 54km V de Focșani, 55km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 81km NE de Ploiești.

În ceea ce privește un mare cutremur în România, precum cel din 1977, Gheroghe Mărmureamu i-a asigurat pe români că nu se va întâmpla în următorii ani.

„Nu este cazul să ne speriem, stați liniștiți! Încă vreo cinci ani de acum înainte nu vor fi cutremure de intensitate mare, care să pună în pericol România, chiar dacă în lume au loc și unele mai mari. Însă, nu este de joacă, nu e de glumit cu aceste blocuri cu bulină roșie! Au rămas puține în toată țara, o mare parte dintre locatari au părăsit aceste imobile, mai ales în zona Lipscani. Un astfel de bloc trebuie consolidat serios. Mai sunt cam cinci ani în care în România nu se vor înregistra cutremure mari, conform unor statistici, dar și aceste calcule sunt uneori incerte. Ce mai e sigur în lumea asta?! Totuși, ar mai fi timp pentru consolidări și pentru verificarea structurii”, declara Gheorghe Mărmureanu, în urmă cu ceva timp.

