Românii din străinătate, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de război. Ce prevede legea

În România, serviciul de inrolare voluntară a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2026. Armata Română își propune să încorporeze 120.000 de cadre militare pentru a crește gradual numărul de militari profesionișit și completarea cu rezerve de voluntari – în cazul unor conflicte sau misiuni militare. Iată ce prevede legea pentru românii din străinătate.

Rezerviștii militari fac parte din forțele armate, fiind pregătiți tot timpul de mobilizare în caz de război sau alte urgențe naționale. În România, din această categorie fac parte soldați/gradați sau voluntari, toți având rolul de consolidare a forțelor armate.

Categoria de români care sunt obligați să se prezinte la centrele militare

Bărbații și femeile – care îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție – urmează o perioadă de pregătire de 4 luni, unde vor benficia de toate condițiile și tratamentele unui militar în termen: cazare, hrană, asistențp medicală, echipament și un salariu de 4.000 de lei. La final, voluntarii vor încheia un contract cu Ministerul Apărării Naționale, devenind astfel rezerviști militari.

Separat, conform Legii nr. 270/2015, privind statutul rezerviștilor voluntari, în cazul instruirii stării de asediu ori a declarării stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviștii și cetățenii încorporabili – cu domiciliul în România, plecați temporar din țară – au obligativitatea de a se prezenta în maximum 15 zile calendaristice la centrele militare unde sunt luați în evidență.

Este vorba despre o înștiințare scrisă, expediată la domiciliul din România, prin care persoanele încorporabile sunt obligate să se prezinte la centrul militar – în caz de declararea stării de mobilizare sau a stării de război, potrivit dispozițiilor din Legea nr. 270/2015.

Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026

