Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 15:03
Titlurile de Tezaur sunt din nou disponibile în România. Oamenii pot împrumuta iar statul prin acest program. Banii pot fi puși la păstrare timp de maxim 5 ani. 

Ministrul Finanțelor a anunțat că începând cu data de 9 martie pot fi cumpărate din nou titlurile de Tezaur. Cei care vor să pună bani deoparte o pot face. Ministrul a mai spus că înscrierile sunt disponibile până pe data de 1 aprilie.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui program este că veniturile sunt neimpozabile. Persoanele care sunt eligibile pentru a cumpăra aceste titluri sunt cele care au peste 18 ani.

Titlurile de Tezaur au reapărut în România. Unde și cum te înscrii

Ministrul Finanțelor a anunțat că acestea sunt valabile din nou. Persoanele de peste 18 ani care vor să împrumute statul, să își țină banii la păstrare o pot face. Înscrierile sunt posibile chiar de astăzi, 9 martie și se închid pe 1 aprilie. Cei care doresc să facă asta se pot înscrie atât online pe Ghișeul.ro, cât și fizic la unitățile de Trezorerie.

Între 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
Între 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;
Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 în mediul urban și 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Avantajele acestui program sunt numeroase. Aceste titluri sunt neimpozate, dobânda este anuală. Totodată, ele sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua mai multe subscrieri sau le poate anula prin depunerea unei cereri.

Pentru eficientizarea transferurilor între banii din Tezaur și contul bancar, Ministrul Finanțelor a pus la dispoziție un ghid de transfer:Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader. Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii. Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari. Validați și salvați documentul PDF inteligent. Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site.

