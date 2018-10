Românul reținut în Bulgaria pentru asasinarea jurnalistei rupe tăcerea: ”Am fost batjocorit în arest! M-au înfometat și…”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a vorbit în premieră cu Vadim Furmuzaki, românul reținut în Bulgaria pentru asasinarea jurnalistei Victoria Marinova (TOATĂ POVESTEA AICI). Bărbatul a povestit ce calvar a îndurat cât timp s-a aflat după gratii, iar dezvăluirile sunt șocante! Conaționalul nostru spune că ar fi fost batjocorit în arest, înfometat și nu ar fi avut dreptul să-și anunțe familia că are probleme cu legea. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Cazul Victoriei Marinova, jurnalista bulgară de investigații care a fost ucisă cu bestialitate, pe 6 octombrie, în orașul Ruse, a pus pe jar autoritățile din țara vecină. La scurt timp după ce cadavrul tinerei a fost descoperit, un cetățean român a fost reținut pe faleza Dunării de către polițiști sub acoperire. (VEZI AICI DETALII ȘI IMAGINI EXCLUSIVE) Vadim Furmuzaki a fost suspectat de crimă și a ajuns după gratii. După ce a petrecut mai multe ore în arestul poliției din Ruse, bărbatul a fost eliberat din lipsă de probe.

(CITEȘTE ȘI: A FOST REȚINUT UN NOU SUSPECT ÎN CAZUL VICTORIEI MARINOVA. BĂRBATUL FUGISE ÎN GERMANIA)

„Le-am solicitat să contacteze ambasada, dar fără succes”

Pe lângă cetățenia română, Vadim Furmuzaki susține că le are și pe cele ale Ucrainei și Republicii Moldova. A locuit o bună perioadă de timp în Brașov, iar de câteva luni el s-a mutat în localitatea Ruse, din Bulgaria. Habar nu avea că relocarea îl va duce, nevinovat, chiar și pentru câteva ore, în arest. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, bărbatul a povestit, cu lux de amănunte, drama prin care a trecut și care îl va marca pentru tot restul vieții.

“M-au ținut în arest timp de 24 de ore. Am cerut de mâncare, orice fel, dar nu mi-au dat absolut nimic. Am fost batjocorit în arest, m-au înfometat! Oamenii respectivi nu mi-au arătat nicio legitimație, nu am văzut nicio mașină de poliție, nicio uniformă. Le-am solicitat să contacteze ambasada, dar fără succes. Au completat hârtii, au trimis o telegramă, dar, mai târziu, am aflat că nu au luat legătura cu nimeni, că totul a fost un fals”, și-a început povestea Vadim Furmuzaki. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

“Doi bărbați cu arme au încercat să mă bage într-o mașină!”

Românul reținut în cazul asasinării jurnalistei bulgare a continuat cu dezvăluirile. “Da, acolo au fost un translator și un martor. Dar martorul era fix un polițist. Mi-au pus cătușele și m-au urcat în mașină. M-au așezat în dubă, fix în mijloc, în așa fel încât jurnaliștii de lângă secția de poliție să nu mă poată vedea. Am fost încătușat cu mâinile la spate! Sunt refugiat din estul Ucrainei, am venit în Moldova și am cetățenia română doarece bunicul meu a fost român. În 2014, când a început războiul în Ucraina, am părăsit țara și am venit în Moldova, de unde este tatăl meu. Iar acum am și cetățenia română”, a spus Vadim Furmuzaki.

Dar cum a fost arestat? Vadim Furmuzaki ne-a oferit toate detaliile. “Am fost în Bulgaria, la Ruse. Am venit pe plajă, pe 6 octombrie, la 10 dimineața, unde am fost tot timpul zilei. În jur de ora 15, am văzut mașina poliției, în apropiere. Am auzit în jur de 20 de focuri de armă, cel puțin așa sunau. Am rămas pe plajă, gândindu-mă că nu este în regulă dacă poliția este în zonă. Apoi, în jurul orei 19, au venit în același loc, în care s-a aflat mai devreme mașina de poliție, doi bărbați cu arme, care au încercat să mă bage într-o mașină. Le-am spus că merg doar cu mașina poliției și să ia legătura cu ambasada cu privire la arestarea mea”, a precizat bărbatul.

(VEZI ȘI: Ce a fost descoperit la locul crimei)

Povestea husei cu bucluc

Abuzurile au continuat, susține Vadim Furmuzaki. “Mi-au luat datele, mi-au făcut poză la buletin, după care au plecat. Apoi, luni, am venit în același loc la plajă, unde am stat toată ziua. Pe seară, 10 persoane fără uniformă au venit la mine. Mi-au spus că sunt polițiști, dar nu mi-au arătat nicio legitimație. Le-am spus, din nou, că merg doar cu mașina de poliție unde doresc. Au sunat, a venit o mașină adevărată de poliție, iar cineva mi-a pus cătușele, mi-a spus că sunt arestat”, a mai spus Furmuzaki. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

Ce s-a întâmplat ulterior este incredibil. Vadim Furmuzaki povestește că poliția ar fi găsit în locuința sa o geantă specială pentru telefon, mai exact o husă. Pe care victima ar fi avut-o în posesie când a fost ucisă. Asta în condițiile în care bărbatul avea în posesie un accesoriu identic, pe care îl cumpărase de la un magazin din Brașov.

“În secție, m-au întrebat dacă am văzut sau auzit ceva. Le-am spus că am văzut doar mașina poliției și că am auzit câteva focuri de armă lângă ea. Apoi nu mi-au mai adresat nicio întrebare și m-au băgat la închisoare. Am întrebat dacă au vorbit la ambasadă și mi-au spus că au trimis o telegramă. A doua zi, m-au dus la mine acasă. Au scos tot din apartamentul meu.

Au găsit o husă, pentru un telefon mobil. Mi-au spus că a fost furată de la femeia ucisă. Apoi, m-au dus iar la închisoare. Din nou, nu mi-au dat mâncare și m-au ținut cu cătușele la spate. Le-am spus că sunt cetățean român, ucrainean și moldovean și au râs. Nu le-a păsat de faptul că mama mea credea că sunt mort. Nu m-au lăsat să-mi contactez părinții sau rudele din Moldova. M-au ținut în închisoare”, a mai precizat Vadim Furmuzaki pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Victoria Marinova, bătută şi agresată sexual înainte de a fi omorâtă

Cadavrul ziaristei de 30 de ani a fost găsit de un trecător, în după-amiaza zilei de 6 octombrie, iar seara a fost identificat de familia femeii. Autorităţile au stabilit că tânăra a fost bătută şi agresată sexual înainte de a fi omorâtă. Corpul ei a fost găsit într-o zonă greu accesibilă, în nişte tufişuri, lângă Dunăre. Potrivit primelor elemente ale anchetei, ziarista ar fi fost strangulată. Majoritatea obiectelor personale ale jurnalistei lipseau în momentul în care cadavrul a fost găsit.

(VEZI ȘI: Românul reţinut în cazul asasinării jurnalistei Victoria Marinova a fost eliberat)

Victoria Marinova avea propria emisiune şi era implicată în afacerile soţului său, dar şi în numeroase acte de caritate şi activităţi sociale în Ruse. (Cum câștigi bani rapid)