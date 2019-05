Romică Țociu a devenit bunic: ”Când l-am luat în braţe a fost aşa…”

Romică Țociu este în culmea fericirii! Actorul a făcut primele declarații despre întâlnirea cu nepotul său, Filip.

Romică Țociu nu-și mai încape în piele de fericire. Actorul a devenit bunic și a povestit totul despre întâlnirea cu nepoțelul său. Cătălin Ţociu, fiul lui Romică, şi Ligia, viitoarea lui soţie, au o minunăție de băieţel.

”Seamănă foarte mult cu Cătălin. Când l-am luat în braţe a fost aşa… mi s-a părut că iau în braţe pe cineva pe care îl aşteptam de mult. S-a lipit imediat de sufletul meu şi a mai pus şi capul pe umărul meu, pe braţul meu, ca şi când mi-ar fi zis: ”Gata, am venit! Hai să ne împrietenim!”. Mă gândesc că majoritatea bunicilor au senzaţia asta”, a declarat Romică Ţociu pentru Răi Da Buni.

Atunci când a aflat ce nume au ales Cătălin şi nora lui pentru copil, Romică Țociu nu a reacţionat. Însă, după ceva timp și-a dat seama că este vorba despre o coincidență bizară. Pe bunicul lui Romică Țociu îl chema Filip, însă fiul și nora lui nu au știut acest detaliu.

„I-am spus lui Cătălin: ce nume frumos i-aţi găsit! Are un nume de papă. I-au dat numele de Filip (…) Prima oară nu am reacţionat. Am zis ok. După un tip, îmi licără o chestie aşa. Pe bunicul meu îl chema Ţociu Filip, iar ei nu au ştiut nicio clipă că pe străbunicul lor îl chema Filip. Bunicul meu a fost unul dintre cei mai bogaţi oameni din Craiova, avea cele mai tari restaurante pe vremuri. Aducea numere de circ de la Paris”, a mai spus Romică Țociu.