„Roș-albaștrii” își cer scuze pentru eșecul cu Chiajna: Toată echipa este vinovată! Ne pare rău că am pierdut!”

Pus la zid de finanțatorul FCSB pentru greșeala de la golul marcat de Paul Batin în minutul 60, gol care a stabilit rezultatul final al duelului de la Voluntari dintre FCSB și Concordia Chiajna, scor 1-0, fundașul sârb Bogdan Planic și-a recunoscut vina.

„Sunt vinovat, toată echipa este vinovată. Toţi suntem responsabili şi atunci când pierdem şi atunci când câştigăm. Am avut posesie, am dominat, am făcut o singură greşeală şi am pierdut meciul. Cred că nu am fost concentraţi la finalizare. Nu ne-am concentrat în ultimii 30 de metri şi ne-a costat mult acest lucru” a declarat fundaşul roș-albaștrilor.

La rândul său, Romario Benzar a recunoscut că FCSB a făcut un joc slab.

„Ne pare rău că am pierdut, nu am pus în practică ce am lucrat la antrenament. Trebuia să jucăm mult mai rapid, să venim cu centrări mai multe, să fim mai mulți în careu, dar acum după meci nu mai avem ce face. Trebuie să ne pregătim la fel de bine ca până acum și să câștigăm pe viitor. Cred că în această seară a fost un accident, pentru că am jucat bine până acum. Nu știu de ce nu a ieșit jocul, o să analizăm și vom vedea unde am greșit fiecare”, a declarat fundașul dreapta al vicecampioanei.

Chiajna s-a impus cu 1-0 în fața FCSB-ului printr-un gol marcat de Paul Batin. Înfrângerea pe care Chiajna i-a provocat-o FCSB-ului este prima suferită de roș-albaștri pe teren propriu după o pauză de doi ani.

La reluarea Ligii I, FCSB va juc aîn ănie cu Universitatea Craiova!