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Roxana Dobre a schimbat două rochii la nunta fiului lui Florin Salam! După prima apariție, nimeni nu se aștepta la asta

De: Maria Iancu 05/06/2026 | 17:23
Roxana Dobre a schimbat două rochii la nunta fiului lui Florin Salam! După prima apariție, nimeni nu se aștepta la asta
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Ieri a fost petrecere mare în familia Salam, cu ocazia nunții lui Dani Stoian, iar atmosfera a fost una de vis, cu invitați aleși pe sprânceană și momente spectaculoase. Printre aparițiile care au atras toate privirile s-a numărat și Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, care a impresionat prin eleganță și atitudine. După ce a atras toate privirile într-o rochie roșie spectaculoasă, Roxana Dobre a surprins din nou invitații de la nunta lui Dani Stoian. Soția lui Florin Salam a renunțat la prima ținută și s-a îmbrăcat cu o rochie neagră, cu un croi îndrăzneț și extrem de sexy, care i-a evidențiat silueta. Apariția sa nu a trecut neobservată, iar Roxana Dobre a demonstrat încă o dată că știe cum să fie în centrul atenției.

Pentru această apariție, Roxana Dobre a ales o rochie neagră, spectaculoasă și îndrăzneață, cu inserții din dantelă fină și transparențe care i-au pus în valoare silueta. Ținuta, cu un aer sexy și elegant în același timp, a fost completată de detalii sofisticate și accesorii discrete, transformând-o într-una dintre cele mai remarcate apariții ale serii.

Roxana Dobre a furat toate privirile: de la fucsia spectaculos la negru ultra-sexy

Pentru întreaga familie, ziua nunții lui Dani Stoian a fost una încărcată de emoții și momente speciale. Roxana Dobre a trăit fiecare clipă cu intensitate, iar legătura strânsă pe care o are cu Dani Stoian a făcut ca momentul să fie unul cu adevărat special pentru ea. Elegantă și atentă la fiecare detaliu, partenera lui Florin Salam a avut o apariție care nu a trecut neobservată. Imaginile surprinse la nuntă au ajuns rapid în mediul online, unde au fost apreciate și comentate de fani.

Apariție de milioanei. Roxana Dobre a fost
Apariție de 10 pentru Roxana Dobre la nunta fiului vitreg

Pentru această apariție, Roxana Dobre a ales o rochie neagră, spectaculoasă și îndrăzneață, cu inserții din dantelă fină și transparențe care i-au pus în valoare silueta. Ținuta, cu un aer sexy și elegant în același timp, a fost completată de detalii sofisticate și accesorii discrete, transformând-o într-una dintre cele mai remarcate apariții ale serii. Dacă fucsia a fost prima alegere, Roxana Dobre a strălucit și în a doua ținută, all black, la care s-a asortat foarte bine și cu ținuta soțului ei, Florin Salam.

Roxana Dobre și Florin Salam au atras toate privirile
A doua ținută a Roxanei a fost o rochie neagră din dantelă

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, Roxana Dobre fiind intens comentată în mediul online pentru cele două apariții ale sale de la eveniment. Atât ținuta fucsia purtată la început, cât și rochia neagră din dantelă și transparențe fine au fost lăudate de internauți, care au apreciat eleganța, stilul și modul în care a reușit să atragă toate privirile.

” Superbă! Rochia neagră este divină”; „A rupt tot la nuntă”; „Eleganță maximă”; „Ca o divă adevărată”; „Fucsia și negru=combinația perfectă”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Roxana Dobre.

 

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