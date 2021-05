Roxana Vancea a anunțat că este însărcinată: “Noi, 4”. Cum și-a anunțat soțul, pe Dragoș Paiu, că vor deveni părinți | FOTO

În vârstă de 30 de ani, Roxana Vancea a anunțat astăzi că este însărcinată. Vestea minunată a fost dată în cadrul emisiunii prezentată de Teo Trandafir, unde viitoarea mămică a venit însoțită de soțul său, dar și băiețelul pe care acesta îl are dintr-o relație anterioară. Milan și fosta asistentă TV au o relație extrem de apropiată.

Roxana Vancea este însărcinată cu primul copil

Emoționată, Roxana Vancea a dezvăluit în platoul emisiunii de la Kanal D că în pântece îi crește miracolul pe care și l-a dorit enorm. Îmbrăcată într-o rochie scurtă, cu o croială sexy, după cum puteți observa în imaginea principală, dar și în galeria foto, diva l-a avut alături, pe canapea, doar pe fiul său vitreg. Și asta pentru că Dragoș Paiu a preferat să rămână în spatele camerelor de filmat.

“Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a mărturisit Roxana Vancea în cadrul emisiunii “Teo Show”.

Roxana Vancea, despre problemele întâmpinate și restricțiile din timpul sarcinii

Fiind gravidă deja în trei luni și jumătate, fosta asistentă TV a declarat că medicul i-a interzis să facă abdomene și a spus că s-a simțit foarte rău în prima lună a sarcinii. Din nefericire, a început să aibă probleme cu spatele, pentru că sânii i-au crescut foarte mult în volum din cauza hormonilor.

“Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic. Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă”, a mai povestit viitoarea mămică la “Teo Show”.

Roxana Vancea s-a cununat civil cu Dragoş Paiu în urmă cu aproape 2 ani

Roxana Vancea s-a căsătorit cu Dragoș Paiu pe 19 decembrie 2019 – cununia civilă a fost organizată în mare secret, iar mirilor le-au fost alături doar câteva rude și prietenii apropiați. Cunoscutul antrenor de fitness are un băiețel dintr-o relație anterioară. Milan are trei ani și se înțelege de minune cu mama lui vitregă, care a făcut parte din echipa de la “’Neatza cu Răzvan şi Dani”.

Sursa foto: Facebook & Instagram