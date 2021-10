A fost conștientă de problemele cu care se confruntau părinții ei, tocmai de aceea despărțirea lor nu a surprins-o. Cu toate acestea, Ruby a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că ruptura produsă între mama și tatăl ei a afectat-o, dar a știut cum să gestioneze suferința.

Ruby e mereu plină de viață, optimistă și cu zâmbetul pe buze! În același mod vorbește și despre familia ei, despre mama și tata. Persoanele care i-au dat viață, dar care, din cauza problemelor, au luat-o pe drumuri separate.

Nu a fost o decizie ușoară pentru niciunul dintre ei, dar a fost necesară! Artista a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO cum a fost acel moment, când întreg „universul” i s-a schimbat.

„Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire, însă s-a întâmplat când eram deja măricică. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viață.

Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere. Am depășit momentul și am înțeles că în viață astfel de lucruri se întâmplă și nu se întâmplă doar în familia mea, din păcate. Nimic nu e veșnic! „, ne-a declarat, în exclusivitate, Ruby.

„Mă bucur că părinții mei și-au refăcut viața!”

Anii au trecut, iar părinții artistei și-au refăcut viața, fapt care nu a întristat-o deloc pe Ruby.

„S-a făcut un an de când s-a întâmplat evenimentul în sine (n.r.- nunta mamei sale), însă este de foarte mulți ani în relația asta. Nu m-a afectat deloc! Era datoria ei să-și refacă viața! Eu mă bucur foarte tare că părinții mei și-au refăcut viața”, ne-a mai spus artista.

„Nu mă pun în calea planurilor pe care le face Dumnezeu pentru mine”

De câțiva ani, Ruby formează un cuplu cu Robert, alături de care a și participat în emisiunea „Asia Express”. Cu toate că relația lor este una sudată și se iubesc foarte mult, artista ne-a dezvăluit că nu se gândește să ajungă prea curând în fața altarului, dar nici să devină mamă.

„Ce vrea Dumnezeu! Dacă Dumnezeu vrea să apară un copil, apare. Eu, momentan, nu lucrez la asta, dar nu mă pun în calea planurilor pe care le face Dumnezeu pentru mine. Nu mă văd mireasă, pentru că sunt axată pe alte lucruri. Mă văd, în schimb, mamă de băiat pentru că eu sunt mai băiețoasă”, a dezvăluit artista pentru CANCAN.RO

