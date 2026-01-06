Acasă » Știri » Rugăciunea care trebuie spusă pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Alungă bolile și atrage binecuvântări

06/01/2026
În data de 7 ianuarie este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. Toți creștinii sunt îndemnați să rostească o rugăciune ca să le meargă bine, să fie feriți de boli și să aibă parte de minuni. 

În tradiția populară, Sfântul Ioan este protectorul pruncilor. Se spune că această zi este o zi de bucurie, iar cine nu se veselește va fi trist tot timpul anului. Un obicei întâlnit în anumite zone ale țării în această zi este “Iordăneala”. Mai mulți tineri merg în dimineața acestei zile la biserică și după terminarea slujbei stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii “iordăniți” trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani, cu care seara chefuiesc. Tradiția ne spune că în dimineața acestei zile fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

Rugăciunea care trebuie spusă pe 7 ianuarie

Rugăciunea rostită de credincioși pe 7 ianuarie este considerată una dintre cele mai puternice din tradiția ortodoxă:

„O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit.

Tu, după făgăduința și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit. A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, că o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigăt în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridica păcatele lumii.

Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe ține te credem a fi cel mai mare om născut din femeie. Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe ține că pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, te rog pe ține, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum. Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu că, cu a Să nebiruita putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile vazutilor și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a Să milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul Sau, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Măria. Ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, că și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc milă lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!”

Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor

Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026

