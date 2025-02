Ruxi l-a făcut praf pe Mihai Trăistariu: „Să ai 40-50 de ani și să umbli cu una de 20? Ești bolnav și nu ești…”

Mihai Trăistariu se află în centrul unei controverse puternice pe rețelele sociale, după ce a făcut declarații despre fosta sa relație. Cântărețul a povestit în podcastul moderat de Jorge detalii despre relația sa cu o tânără studentă, subliniind anumite aspecte financiare care au dus la despărțire. Aceste comentarii au stârnit un val de reacții negative, mai ales din partea femeilor din mediul online, inclusiv a unor influenceri cunoscuți.

Una dintre cele mai vocale influencerițe a fost Rux, fostă concurentă la un show de modă, care a exprimat o poziție fermă față de tipologia bărbaților care aleg partenere mult mai tinere. Aceasta a evidențiat o problemă socială mai amplă, criticând atitudinea unor bărbați care nu și-au asumat rolul într-o relație cu o persoană aflată la început de drum și care nu dispune de stabilitate financiară.

Mihai Trăistariu a vorbit despre motivele despărțirii sale, punând accent pe aspectele financiare și pe lipsa de independență a fostei sale partenere. El a explicat că diferența de vârstă și situația materială au avut un rol important în decizia de a pune capăt relației.

„Ultima relație am rupt-o eu, i-am zis să se ducă acasă. Eu stăteam în Constanța, ea în București. Am lăsat-o. Era și studentă. N-avea bani, îmi cerea bani de microbuz. Îmi dai 8 lei să nu știu ce? Îi dădeam 50 de lei, nu 8 lei, dar era jenant. După doi ani să nu lucreze…Și am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, s-a dus un pic la mall, a găsit ceva.”, a spus Mihai Trăistariu la podcastul „Vorba lui Jorge”.

Subiectul a generat polemici aprinse în mediul online, în special pe platformele de socializare unde s-a discutat despre echilibrul în relații, maturitatea emoțională și așteptările pe care unii bărbați le au de la partenere mult mai tinere. Rux consideră că, în astfel de situații, responsabilitatea cade asupra celui mai matur, care trebuie să fie conștient că o astfel de relație vine și cu compromisuri.

„Bărbatul român, cea mai joasă specie, cea mai proastă creatură de pe Pământul ăsta. Băi, ce aveți în ADN? Mamă, deci mă apucă nervii. Am mai văzut pe TikTok bucăți din podcastul cu…cu octavele lui. Și a zis ceva de genul că el la 50 de ani umblă doar cu fete mult mai tinere de 20 de ani și ele îi zic daddy. Băi, bolnavilor! Și tot el se plânge că fata-i studentă pentru că are cu 30 de ani mai puțin decât el. Păi de ce ți-o iei cu 30 de ani mai mică? Nu ca s-o ții tu? Păi asumă-ți că ți-ai luat-o mai mică și țineți-o acolo! Muncește pentru ea, dă-i bani! Băi, bolnav, bolnav! Pe voi nu vă sperie bărbații care au o vârstă și umblă cu femei cu 20 de ani mai mici decât ei? Pe mine mă sperie chestia asta. Pe mine mă sperie ca bărbatul să nu aibă o limită de vârstă sănătoasă. Tu să ai 40-50 de ani și să umbli cu una de 20 sau de 19? Ești bolnav și nu ești bărbat! Nu poți să-ți asumi bărbăția, nu poți să-ți asumi masculinitatea! Nu poți să-ți asumi nimic! Ești bolnav și nu poți să faci față la nimic, decât la niște boli pe care le ai în tine. Dar știi să te plângi că vor alea bani. Păi ce să facă cu unul de 50 de ani? Ce să facă cu un moșulică? Ce să facă alea săracele?”, a spus Rux.

Rux a mai pus accent pe ideea că un bărbat matur ar trebui să își asume responsabilitatea pentru alegerile sale și să nu se plângă de consecințele acestora. De asemenea, a evidențiat o perspectivă critică asupra modului în care unii bărbați percep masculinitatea și rolul lor într-o relație, susținând că maturitatea emoțională și respectul reciproc sunt esențiale pentru un parteneriat echilibrat.

„Un bărbat adevărat niciodată, niciodată n-ar sta cu o astfel de diferență de vârstă. Și lăsând la o parte diferența de vârstă, niciodată nu s-ar plânge că el la 50 de ani umblă cu una de 20 și îi cere bani. Aveți zero testosteron în voi, zero masculinitate, zero orice ține de a fi bărbat. Ești un penibil și vei rămâne un penibil! Nu ești bărbat! Ești în catalog acolo la creaturi, ființe care respiră degeaba! Pentru ce vrei să stea cu tine fata aia? Pentru că o înveți ce e geriatria și că o educi pe scutece de adulți? Pentru ce să umble cu tine când tu nu oferi absolut nimic? Pentru ce să rămână cu tine? Îi pierzi timpul. Ea își pierde timpul doar așteptându-te pe tine să te ridici de pe canapea!”, a mai spus Rux.

