Acasă » Știri » S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”

S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 18:20
S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”
Ce se întâmplă cu Charlotte, fiica adoptovă a lui Ilie Năstase / Sursa foto: Profimedia și Facebook

Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a atras atenția în mediul online în urmă cu câteva zile, după ce a publicat mai multe mesaje prin care susținea că a rămas fără locuință și fără resurse financiare. Totuși, potrivit unei persoane din cercul său de apropiați, realitatea ar fi mult mai complexă decât cea prezentată public.

Charlotte ar fi trecut printr-o perioadă dificilă, fiind internată la un moment dat într-un centru de recuperare, unde ar fi încercat să depășească probleme legate de consumul de substanțe interzise. Prietenul ei spune că a încercat să ia legătura cu persoane apropiate de Ilie Năstase pentru a le explica situația și pentru a găsi o soluție de ajutor, însă nu a reușit să obțină sprijin.

Potrivit prietenului său, Charlotte se află în prezent la New York și solicită ajutor material, însă acesta refuză să îi trimită bani de teamă că ar putea fi folosiți într-un mod nepotrivit. Bărbatul susține că intenționează să continue discuțiile cu ea și să o convingă să se întoarcă într-un centru de reabilitare.

„Am găsit-o. Este în New York. Ea vrea să-i trimit niște bani, dar nu pot să fac asta, pentru că este posibil să îi cheltuie pe (n.r. substanțe interzise). O să încerc să vorbesc cu ea mai mult și să o duc înapoi în centrul de reabilitare. Am sunat la clubul tatălui ei, din România, și cred că omul care mi-a răspuns nu m-a crezut, așa că i-am dat un mail și i-am spus cine sunt și i-am spus că, deși nu l-am cunoscut pe Ilie, am cunoscut-o pe mama lui Charlotte acum ceva timp”, a declarat prietenul lui Charlotte Năstase.

Sursa foto: Instagram

Acesta a mai povestit că Charlotte a mai dispărut și în trecut, iar atunci au contactat poliția pentru ajutor.

„Este o situație concretă, am fost de trei ori în aeroportul din Boston ca să o găsesc pe Charlotte. Am căutat-o la poliție, la aeroport, cu toții am încercat s-o găsim și am găsit-o a treia oară. Se ascundea, dar am găsit-o”, a mai spus acesta.

CITEȘTE ȘI: Cum arată casa lui Nicolae Lupșor, ex-Desafio? Priveliștea de vis de la Marbella

Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede
Știri
Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Știri
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede
Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede
Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump
Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump
Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, ...
Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, show cu băutură și manele la volan și o domniță super dotată
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”
Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”
Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată. Greșeala pe care a făcut-o ...
Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată. Greșeala pe care a făcut-o acesta
Vezi toate știrile
×