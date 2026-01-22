S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”

Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a atras atenția în mediul online în urmă cu câteva zile, după ce a publicat mai multe mesaje prin care susținea că a rămas fără locuință și fără resurse financiare. Totuși, potrivit unei persoane din cercul său de apropiați, realitatea ar fi mult mai complexă decât cea prezentată public.

Charlotte ar fi trecut printr-o perioadă dificilă, fiind internată la un moment dat într-un centru de recuperare, unde ar fi încercat să depășească probleme legate de consumul de substanțe interzise. Prietenul ei spune că a încercat să ia legătura cu persoane apropiate de Ilie Năstase pentru a le explica situația și pentru a găsi o soluție de ajutor, însă nu a reușit să obțină sprijin.

Potrivit prietenului său, Charlotte se află în prezent la New York și solicită ajutor material, însă acesta refuză să îi trimită bani de teamă că ar putea fi folosiți într-un mod nepotrivit. Bărbatul susține că intenționează să continue discuțiile cu ea și să o convingă să se întoarcă într-un centru de reabilitare.

„Am găsit-o. Este în New York. Ea vrea să-i trimit niște bani, dar nu pot să fac asta, pentru că este posibil să îi cheltuie pe (n.r. substanțe interzise). O să încerc să vorbesc cu ea mai mult și să o duc înapoi în centrul de reabilitare. Am sunat la clubul tatălui ei, din România, și cred că omul care mi-a răspuns nu m-a crezut, așa că i-am dat un mail și i-am spus cine sunt și i-am spus că, deși nu l-am cunoscut pe Ilie, am cunoscut-o pe mama lui Charlotte acum ceva timp”, a declarat prietenul lui Charlotte Năstase.

Acesta a mai povestit că Charlotte a mai dispărut și în trecut, iar atunci au contactat poliția pentru ajutor.

„Este o situație concretă, am fost de trei ori în aeroportul din Boston ca să o găsesc pe Charlotte. Am căutat-o la poliție, la aeroport, cu toții am încercat s-o găsim și am găsit-o a treia oară. Se ascundea, dar am găsit-o”, a mai spus acesta.

