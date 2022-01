S-a aflat! Care este motivul pentru care Gina Pistol a fost „zburată” de la Chefi fără limite, noua emisiune Antena 1

O nouă emisiune culinară va debuta anul acesta la Antena 1, iar protagoniștii sunt Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Prezentatoarea show-ului TV a fost Irina Fodor, iar acum s-a aflat motivul pentru care șefii trustului nu au ales-o pe Gina Pistol.

Emisiunea ”Chefi fără limite”, care s-a filmat în Grecia, va fi prezentată de Irina Fodor. Show-ul culinar va îmbina bucătăria și călătoriile, iar Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor fi din nou adversari.

Fiecare chef va coordona și va ajuta câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele. Iar Irina și Răzvan Fodor vor povesti despre experiențele trăite pe tărâm grecesc, ingredientele și deliciile locale. (VEZI ȘI: DE CE NU SE MĂRITĂ GINA PISTOL CU SMILEY. DE „VINĂ” E FOSTUL LOGODNIC AL VEDETEI DE LA ANTENA 1)

”Când crezi că aventura a luat sfârșit, afli că se coace una și mai și! Cam asta a fost starea mea când am aflat despre “Chefi fără limite”. Primul gând a fost de regret că mi-am desfăcut bagajul, pentru că mi-ar fi fost mai simplu dacă lăsam lucrurile în troller, așa cum erau. Pe de altă parte, m-am bucurat tare mult că ne reluăm ritmul plin de adrenalină așa de repede, pentru că nu mă așteptam la încă o călătorie.

O să explorăm Grecia și insulele ei la pas, cu barca, cu bacul, cu mașina și nu m-aș mira chiar înot, mai ales în cazul chefilor și al echipelor lor. O să descoperiți, alături de noi frumusețea necunoscută a acestei țări, cultura ei culinară deosebit de bogată și o să trăiți o aventură care nu seamănă cu ce ați mai văzut până acum”, dezvăluia Irina Fodor.

De ce nu a prezentat emisiunea Gina Pistol

Fanii s-au întrebat de ce nu a prezentat Gina Pistol emisiunea ”Chefi fără limite”. Ei bine, se pare că filmările au avut loc în vară, atunci când fetiţa ei era mult prea mică şi prezentatoarea TV nu putea să se întoarcă încă la muncă.

Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele. Ulterior… Gina Pistol a revenit în platou pentru noul sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”.

Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST ABANDONATĂ GINA PISTOL DE MAMA EI. DE CINE A FOST CRESCUTĂ IUBITA LUI SMILEY)

”Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.