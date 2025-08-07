S-a aflat cauza decesului actriței Kelley Mack. Avea doar 33 de ani

Actrița Kelley Mack, cunoscută pentru rolul său în faimosul serial „The Walking Dead”, s-a stins din viață la doar 33 de ani. Cu ce boală s-a confruntat tânăra artistă?

Kelley Mack a decedat sâmbătă seara. Alături de ea s-au aflat membrii familiei, care au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceștia au descris-o pe Kelley ca pe o „lumină strălucitoare, entuziastă”, care „va fi regretată de foarte multe persoane, într-o măsură care nu poate fi exprimată în cuvinte”.

Kelley Mack s-a confruntat cu gliom – o tumoare care se formează în unele zone ale creierului sau în măduva spinării, conform TMZ. Gliomul poate avea dimensiuni și localizări diverse, iar simptomele pot varia de la cefalee, greață, oboseală și vărsături la convulsii, tulburări de personalitate, de memorie sau halucinații.

Kelley Mack, o personalitate remarcabilă în lumea Hollywoodului

Kelley Mack a fost o actriță desăvârșită, iar cel mai important rol al său rămâne personajul „Addy” din sezonul 9 al serialului „The Walking Dead”. A avut roluri și în alte seriale televizate, precum „Chicago Med” și „9-1-1”.

Mack a înregistrat vocea personajului lui Hailee Steinfeld și Gwen Stacy, în filmul premiat cu Oscar „Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Colegii, prietenii și fanii, care își amintesc de ea ca fiind „talentată” și cu un „suflet minunat”, au transmis condoleanțe familiei și apropiaților la aflarea veștii.

„Ce om incredibil. Sunt atât de mândră că am luptat alături de ea în ultimul nostru episod împreună”, a scris Alanna Masterson, care a jucat și ea în „The Walking Dead”.

