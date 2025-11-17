Acasă » Știri » S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion

S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 10:58
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion
Foto: Profimedia

Kris Jenner și-a sărbătorit ziua de naștere și a organizat o petrecere spectaculoasă, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani. Petrecerea a fost evaluată la aproape 7 milioane de dolari. Printre invitați s-ar fi numărat și prințul Harry, împreună cu Meghan Markle. Ulterior, o cerere făcută de cei doi a stârnit controverse și tensiuni. Care este motivul – vedeți în rândurile de mai jos!

Cele mai cunoscute vedete din lumea mondenă s-au adunat la petrecerea anului de la Hollywood, la care au participat și prințul Harry și Meghan Markle. Deși se credea că prezența lor ar fi fost un motiv de bucurie pentru Kris Jenner, zvonurile despre un posibil scandal au arătat exact contrariul.

De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion

Meghan Markle și prințul Harry au fost o prezență surprinzătoare la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner, care s-a desfășurat într-o vilă de lux din Beverly Hills. După aniversare, însă, familia Kardashian – Jenner ar fi postat mai multe imagini, în care apar și cei doi, fapt care a stârnit controverse.

Sursă foto: Instagram

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi solicitat ca fotografiile să fie șterse de pe rețelele de socializare. Cei doi ar fi bifat „NU” pe un formular referitor la consimțământul pentru publicarea imaginilor, deși alte persoane prezente au declarat că un astfel de formular nu ar fi existat. Mai mult, surorile Kardashian au considerat că cererea făcută de cei doi a atras întreaga atenție asupra lor, deși evenimentul era dedicat lui Kris Jenner.

Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Într-o perioadă în care prințul Harry încearcă să se apropie de tatăl său, Regele Charles, și să refacă legătura după o perioadă tensionată și plină de controverse, apariția sa la petrecere, alături de Meghan Markle, nu ar fi dat deloc bine în ceea ce privește Familia Regală.

Tensiunile au crescut după ce s-a speculat că Familia Regală ar fi fost deranjată de prezența prințului Harry la petrecerea organizată cu o zi înainte de Duminica Comemorării, dedicată eroilor de război din Marea Britanie. Evenimentul lui Kris Jenner ar fi fost considerat „vulgar”, motiv pentru care nu se aliniază cu imaginea pe care familia regală dorește să o contureze public. De asemenea, criticii au susținut că acest lucru dovedește răceala relației dintre prințul Harry și familia sa din Marea Britanie.

Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două nume internaționale

Acuzații la adresa lui Meghan Markle! Cum ar fi profitat de necazurile sărmanilor: „E uimitor cum a orchestrat totul!”

Tags:
Iți recomandăm
Moldoveanca Axenia a fost dată dispărută joi, 13 noiembrie. Ce s-a întâmplat cu ea, la fix o zi după
Showbiz internațional
Moldoveanca Axenia a fost dată dispărută joi, 13 noiembrie. Ce s-a întâmplat cu ea, la fix o zi…
Regele Charles a împlinit 77 de ani! Ce tort inedit a avut suveranul Marii Britanii
Showbiz internațional
Regele Charles a împlinit 77 de ani! Ce tort inedit a avut suveranul Marii Britanii
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe...
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu
Gandul.ro
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită...
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu
Gandul.ro
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington ...
Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania
ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre
ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre
Gheorghe Dincă a fost atacat de bătăușul cu ochi de sticlă, chiar în celulă! Condamnatul periculos ...
Gheorghe Dincă a fost atacat de bătăușul cu ochi de sticlă, chiar în celulă! Condamnatul periculos îl luase de mult în vizor
O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce ...
O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați
Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați
Cunoscutul manelist, anchetat într-un dosar cu capete de acuzare grave! Ce au găsit autoritățile ...
Cunoscutul manelist, anchetat într-un dosar cu capete de acuzare grave! Ce au găsit autoritățile la domiciliul lui ridică multe semne de întrebare
Vezi toate știrile
×